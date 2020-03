Partendo da oggi si fermerà anche la circolazione dei pedoni in tutto il territorio albanese dopo le ore 18.00

Da domani entra in vigore la circolare del Ministero della salute, che prevede multe anche per coloro che circolano a piedi o che si radunano nei parchi pubblici e altri ambienti all’aperto.

100 volte scusa per questi provvedimenti restrittivi ma non abbiamo altri modi per vincere questa guerra. Sara vietato a tutti di circolare sul territorio, se non per motivi di emergenza, ovvero per acquisto di alimentari e farmaci. Solamente a coloro che lavorano nella catena economica fondamentale sarà permesso di uscire.

I passeggi non sono vitali e fondamentali nel momento in cui ci troviamo. I raduni nei parchi sono vietati. Prendetemi in giro quanto volete ma non mettete in discussione le misure prese.

Vi amo!

Nessuna paura, molta attenzione! Questo non è un gioco che finisce quando vogliamo noi, ma una guerra che vinceremo facendo con una volontà di ferro tutto ciò che non vogliamo.

