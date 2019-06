L’abuso di prezzi attuato sul farmaco ‘Soludamin’ costerà caro alla ditta farmaceutica ‘CFO PHarma’.

La casa farmaceutica, infatti, ha venduto il farmaco ad un prezzo diciotto volte superiore rispetto a quello approvato dalla commissione per i prezzi dei farmaci e, per questo, dovrà pagare una multa dal valore dieci volte superiore rispetto ai guadagni abusivi arrivati dalla vendita del ‘Soludamin’ nell’arco di tempo in questione.

Il tutto è stato reso noto – come riporta Top Channel – dall’Agenzia Nazionale del Farmaco, l’istituzione che controlla il mercato dei farmaci in Albania.

Nella dichiarazione dell’Agenzia, inoltre, si specifica che il caso è stato inoltrato alle autorità competenti per ulteriori indagini assieme ai risultati dagli audit effettuati dall’Agenzia Nazionale del Farmaco in collaborazione con il settore contro il crimine economico in relazione al prezzo impostato sul farmaco ‘Soludamin’.

Nello specifico, dalle indagini condotte da Top Channel, risultava che CFO PHarma acquistava il farmaco ad un prezzo di 4.8 lek per poi rivenderlo ai consumatori ad un prezzo circa 18 volte superiore – 1340 lek – non tenendo conto del prezzo che la commissione per i prezzi dei farmaci aveva imposto.

Oltre alla multa contro la casa farmaceutica ‘CFO PHarma’, la procura ha aperto un indagine penale contro l’amministratore della ditta.

CFO PHarma

CFO PHarma è un’azienda farmaceutica albanese fondata nel 2002 che si occupa di registrare, importare, distribuire, vendere, promuovere ed esportare prodotti farmaceutici, dispositivi medici ed integratori alimentari.

E’ un’azienda leader nel mercato dell’ingrosso, dato che copre il 100% delle farmacie in Albania e in Kosovo. CFO Pharma, inoltre, è impegnata attivamente nel preparare informazioni mediche in tutte le aree teraputiche ricoprendo l’intero sistema sanitario (dagli ospedali pubblici alle cliniche private) in entrambi i segmenti del mercati, sia quello pubblico che quello privato.

Nel 2017, l’azienda è stata premiata – tra tante polemiche a causa di alcune azioni dell’amministratore della dita – come migliore attività dell’anno dalla camera di commercio di Tirana.