Nell’ambito del programma annuale delle ispezioni, l’Autorità per la sicurezza alimentare (AKU) ha proseguito i controlli riguardanti l’implementazione delle norme multando per circa 18.000 euro (2,2 milioni di lek) e sospendendo l’attività di un’impresa italiana che da 7 anni operava senza licenza commerciale.

La direzione regione dell’AKU di Tirana, a seguito della denuncia ricevuta dei residenti della zona di “Kodra e Diellit”, ha effettuato un controllo sull’attività in questione che si occupava di “commercio e produzione di dolci e derivati” e al proprietario dell’impresa, il cittadino italiano Gioacchino Raia.

Il controllo effettuato ha evidenziato che l’attività veniva ispezionata per la prima volta, dato che non risultava alcun registro negli archivi dell’AKU. L’ispezione si è conclusa con una misura di “avvertenza” per l’impresa e il suo proprietario, da cui è derivata la multa e la sospensione dell’impresa fino all’ottenimento della licenza commerciale.

Con l’obiettivo di trattare rigorosamente le preoccupazioni dei cittadini, ma anche di garantire un regolare processo amministrativo per il gestore dell’attività, entrambe le pratiche di ispezione saranno soggette a indagini amministrative da parte della struttura responsabile della direzione generale dell’AKU.

L’Autorità per la sicurezza alimentare incoraggia tutti i consumatori a collaborare denunciando qualsiasi violazione o abuso, contribuendo in tal modo a migliorare ulteriormente la sicurezza alimentare nel paese.

Il comunicato dell’AKU

“L’AKU ha multato per 2,2 milioni di lek un imprenditore italiano con conseguente sospensione dell’attività per aver operato per sette anni senza relativa licenza commerciale.

[…] Per le violazioni legali riscontrate, l’organo di riesame ha deciso le seguenti misure amministrative:

a) “Multa” dal valore di 2 milioni di lek per aver esercitato l’attività senza disporre della relativa licenza,

b) “Multa” dal valore di 100.000 lek per la violazione dell’etichettatura legale. c) “Multa dal valore di 100.000 per la mancata implementazione del sistema di autocontrollo e d) “Sospensione dell’attività” con effetto immediato, fino a quando non saranno soddisfatti i requisiti legali e gli standard.” – si legge nel comunicato pubblicato in mattinata dall’autorità per la sicurezza alimentare.