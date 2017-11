MosMaPrekValbonen, società civile in piazza per il “miracolo delle Alpi albanesi”

In questi giorni il distretto di Tropojë, nel nord dell’Albania, è stato teatro di dure proteste da parte della società civile scesa in piazza contro la costruzione di centrali idroelettriche nel Parco Nazionale di Valbona.

Le manifestazioni di dissenso, svoltesi il 10 e l’11 novembre, sono state incoraggiate e sostenute da un nutrito gruppo di attivisti impegnato a garantire la salvaguardia del patrimonio naturalistico proprio della valle di Valbona, conosciuta anche come “miracolo delle Alpi albanesi“.

I manifestanti si battono per l’interruzione della costruzione della centrale idroelettrica, in linea con quanto stabilito dalla legge emanata dal governo albanese il 4 maggio 2017, in cui si vieta la realizzazione di progetti che interferirebbero con l’ecosistema e la biodiversità dei parchi nazionali albanesi.

Inoltre, secondo la legge, le decisioni su tali costruzioni devono essere sottoposte ad un processo di audizioni pubbliche volte a informare la cittadinanza. Per la costruzione di questa specifica centrale idroelettrica all’interno del Parco Nazionale di Valbona, le audizioni pubbliche informative non sono state tenute e i permessi di costruzione forniti dalla compagnia Gener 2 Company risulterebbero scaduti e porterebbero il nome di persone decedute.

Un importante punto da chiarire riguarda la posizione del governo di Tirana; durante la campagna elettorale del 2013, infatti, l’attuale Premier Edi Rama

si impegnava ad interrompere i lavori della centrale idroelettrica, fortemente voluta, invece, dal governo democratico. L’impegno del governo in questo senso deve ancora essere rispettato e, qualora non venisse onorato, andrebbe a minare ulteriormente la fiducia, già molto labile, della società civile per le istituzioni in Albania.

Anche il WWF si è espresso in merito alla questione riguardante il Parco Nazionale di Valbona, sostenendo che: “l’avvio di grandi attività di costruzione, come la costruzione di una centrale idroelettrica, comprometterebbe senza dubbio i processi naturali e causerebbe la distruzione di ecosistemi incontaminati nel parco nazionale”.

La lotta dei cittadini va avanti attraverso slogan come ‘Atë që po i bëjnë Valbonës nuk ja ka bërë as hasmi‘ (Ciò che è stato fatto a Valbona, non si farebbe neanche al peggiore nemico) e grazie al supporto di tanti attivisti in contatto tra loro tramite la pagina Facebook (Friends of Valbona ) e Instagram, su cui capeggia l’hashtag #MosMaPrekValbonen (#dontTouchValbonaValley ).

L’unica testata giornalistica albanese che ha riportato la notizia relativa alle manifestazioni è News 24 , mentre i manifestanti denunciano un pesante clima di intimidazioni e minacce da parte del governo.

Ma la battaglia che si sta combattendo è troppo importante per lasciarsi intimidire, poiché a rischio c’è il futuro turistico della regione e del Parco Nazionale di Valbona, nato nel 1996 e visitato ogni anno da più di 40000 turisti, che vanta una straordinaria biodiversità di flora e fauna e un fantastico patrimonio paesaggistico e culturale.

Purtroppo questo parco non è l’unica realtà albanese ad essere in pericolo; una situazione analoga è rintracciabile al sud dell’Albania, presso la Vjosa River Valley .