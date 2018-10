Albania, il ministro degli interni Fatmir Xhafaj rassegna le dimissioni

Il ministro degli interni, Fatmir Xhafaj, ha rassegnato le dimissioni al primo ministro Edi Rama. Quest’ultimo ha dato l’ufficialità in mattinata su Twitter, anche se i motivi al momento non sono ancora noti.

“Ho accettato le dimissioni del ministro Xhafaj, il quale ringrazio per il suo incredibile contributo. Il generale Sander Lleshi porterà una nuova energia a capo del ministero degli interni.

Il tragitto è segnato. Adesso deve essere aumentata la velocità e devono essere raggiunti risultati più significativi.” – si legge nel tweet del premier.

Le dimissioni di Xhafaj arrivano dopo le numerose accuse da parte dell’opposizione riguardanti i collegamenti con la criminalità organizzata della famiglia del ministro: nello specifico, Fatmir Xhafaj era stato accusato di usare il suo ruolo per difendere suo fratello Agron Xhafaj.

Le parole di Fatmir Xhafaj

“Dopo più di un anno a capo del ministero degli interni, di mia volontà, ho rassegnato al primo ministro Rama le mie dimissioni, ringraziandolo per la fiducia concessami.

Ci sono state grandi sfide, ma sono orgoglioso del fatto che a capo di un team con integrità e dedizione, siamo riusciti a raggiungere importanti risultati nel rafforzamento della sicurezza nel paese, alcuni dei quali considerati impossibili da raggiungere qualche anno fa.

Ringrazio tutta la mia squadra, i colleghi, i miei amici e in particolare la mia famiglia, così come anche tutti coloro che mi hanno apprezzato, sostenuto e che si sono fidati di me.

Riconoscenza dal cuore per tutti quegli uomini in uniforme, per quello che hanno fatto durante questo periodo nella lotta alla criminalità e all’illegalità.” – ha affermato Fatmir Xhafaj.

Chi è Sander Lleshi

Dal 1996 al 2000, il nuovo ministro degli interni Sander Lleshi è stato comandante dei corso dell’accademia della difesa di Tirana e poi, per altri tre anni, dell’accademia militare ‘Skenderbej’.

Dal 2003 al 2006 è stato addetto alla difesa della Repubblica d’Albania in Germania. Per quanto riguarda la sua educazione militare, essa inizia nel 1978 nella scuola militare ‘Skenderbej’.

Nel 2008, il generale Lleshi ha seguito l’alto seminario esecutivo nel centro degli studi di sicurezza europea ‘George C.Marshall’ a Garmisch-Partenkirchen, in Germania. Nel 2011, invece, ha terminato il corso internazionale per la gestione della difesa nella scuola post-universitaria di Marina, in California.