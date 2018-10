La ministra della difesa Elisabetta Trenta in visita a Tirana

La Ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, è in visita ufficiale in Albania oggi, martedì 23 ottobre 2018.

Nel corso della sua permanenza nella capitale albanese, la Ministra Trenta incontrerà il Primo Ministro Edi Rama e la Ministra della Difesa Olta Xhaçka. A conclusione dell’incontro bilaterale con l’omologa albanese si terrà una dichiarazione stampa presso il Ministero della Difesa.

Nel pomeriggio, le ministre Trenta e Xhaçka apriranno i lavori del Workshop Industriale Albania-Italia, in programma presso la Residenza d’Italia.

Elisabetta Trenta: biografia

Elisabetta Trenta è nata a Velletri (Roma) il 4 giugno 1967. E’ Senior Programme Manager per progetti di sviluppo, economia e cooperazione internazionale e vanta un’esperienza di 20 anni nella gestione di progetti e programmi.

Ha acquisito gran parte della sua esperienza all’interno di SudgestAid, una piccola ma dinamica società che opera in situazioni di post-conflitto, quali gli attuali scenari in Iraq, Afghanistan, Libia, Yemen e Libano.

Il suo interesse per le questioni di sicurezza nazionale e difesa si è sviluppato in tale contesto, specialmente dopo la sua prima esperienza in Iraq, dove ha lavorato per il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale come consigliere politico del Comandante delle forze italiane a Nassirya. In tale veste era responsabile delle questioni di governance all’interno del Provincial reconstruction Team.

Il 30 luglio 2008 le è stata conferita la nomina a capitano della Riserva Selezionata dell’Esercito.

Elisabetta Trenta è stata ricercatrice per la sicurezza e la difesa presso il Centro Militare di Studi Strategici della Difesa (CEMISS) dal 2016 al 2017. Nel 2009 è anche stata Consigliere nazionale del Comandante del contingente italiano schierato con le Forze di Interposizione delle Nazioni Unite in Libano (UNIFIL) a Tibnin, e ha partecipato a varie esercitazioni militari nazionali ed internazionali.

Tra il 2010 e il 2011 ha lavorato in Libano con SudgestAid, a sostegno della decentralizzazione del Ministero degli Interni e delle Municipalità libanese.

Dal 2013 al 2014, in Libia, è stata Project Manager per il reintegro degli ex-combattenti all’interno della Task Force Siti Archeologici.

La dott.ssa Trenta ha una vasta conoscenza e lunga esperienza(2004/2009) nel campo delle procedure e della gestione di progetti europei, in particolare per i Contratti-quadro della UE nel campo della governance e della standardizzazione.

Nel 1994 si è laureata in Scienze Politiche con indirizzo economico presso l’università La Sapienza di Roma. Ha poi conseguito i seguenti Master:

· Sviluppo internazionale, presso la STOA-School of Management (1996);

· Intelligence and Security, University of Malta-Link Campus (Rome, 2008);

· Geopolitica (titolo del Master on line: Caos e poteri: le equazioni del mutamento), SIOI-Limes e Oltrelimes (2013).

I numerosi corsi frequentati includono:

· Il Corso di pre-schieramento per la Libia – Scuola Superiore S. Anna, Pisa (2014);

· Stabilization and Reconstruction Management Senior Course- Centro Studi Post-Conflict Operations dell’Esercito, Torino (2014);

· Hostile Environment Awareness Training Course (HEAT) organizzato dall’Esercito Italiano in collaborazione con University of Malta- Link Campus (2015);

· Intelligence Analysis Course, organizzato dall’Esercito Italiano in collaborazione con University of Malta- Link Campus (2016);

· New Peacekeeping Operations as a Stabilizing Factor for the EU- European Security and defence College press oil Centro Alti Studi della Difesa (CASD), Roma, (2017).

La dott.ssa Trenta ha un’ottima conoscenza dell’inglese, un livello intermedio di conoscenza del francese e del russo, e nozioni di spagnolo e arabo. (https://www.difesa.it/Il_Ministro/Pagine/Biografia.aspx)

Fonte: Ambasciata d’Italia a Tirana