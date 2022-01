L’Albania inizia il suo mandato come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il 1 Gennaio 2022 ha avuto inizio il mandato che vede l’Albania, il Brasile, il Gabo, il Ghan e gli Emirati Arabi Uniti come membri non permanenti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, fino al 31 Dicembre 2023.

L’Albania è l’unico Paese tra i cinque, che non ha mai fatto parte del Consiglio di Sicurezza in 66 anni di appartenenza all’ONU. Questo, per il Paese delle Aquile, rappresenta un traguardo storico.

L’Albania è stata eletta per la prima volta, come membro non permanente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per il periodo 2022-2023.

L’Albania è stata presentata come candidato consensuale del Gruppo dei Paesi dell’Est Europa. L’Albania è diventata membro delle Nazioni Unite il 14 dicembre 1955 e, dopo 66 anni di adesione, è stata votata per la prima volta come membro temporaneo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per un mandato di 2 anni.

Questo consiglio è composto da 15 membri, di cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Russia e Cina sono 5 membri permanenti mentre gli altri 10 paesi membri hanno un mandato di due anni.