Sebbene a distanza, Tirana e Mantova si stanno muovendo fianco a fianco su alcune iniziative come quella di piantare nuovi alberi in citta e l’aumento delle piste ciclabili.

Il sindaco di Tirana, Erion Veliaj, ha ricevuto ieri, il 13 febbraio, in un incontro il sindaco di Mantova, Mattia Palazzi, con il quale ha parlato della possibilità di scambiare esperienze di successo e aumentare la cooperazione in diverse aree.

Il sindaco Palazzi ha elogiato i cambiamenti che Tirana sta subendo e ha sottolineato che questo è un buon esempio da seguire per gli altri.

“Tirana è una città che sta crescendo rapidamente e nella sua crescita sta cercando di coinvolgere tutti, perché questo è il ruolo di una capitale. Non c’è dubbio che festeggiare i 100 anni nella capitale significa affrontare una sfida, e voi lo state facendo molto bene, attraverso un eccellente lavoro di squadra, con un nuovo staff, che fa la differenza con idee progressiste europee”, ha affermato Palazzi, elogiando anche le politiche perseguite dal Comune di Tirana per restituire nuovi spazzi ai cittadini.

“Il lavoro che avete fatto in questa bellissima piazza lo riflette molto bene. Restituire gli spazi verdi ai cittadini, è una politica molto importante, è la politica del futuro”, ha aggiunto.

Alla consegna della Torre dell’Orologio a Palazzi, il sindaco Veliaj ha dichiarato che ci saranno una serie di importanti attività in occasione di questo centenario.

“Questo è il nostro primo incontro con un sindaco nel secondo secolo di Tirana. L’intero anno sarà un anno di celebrazioni. Sono molto felice di aver aperto questo secondo secolo con un ottimo amico dell’Albania, ma soprattutto di Tirana. Credo che in finale, nonostante le relazioni di Albania e Italia siano perfette, sono importanti anche i rapporti tra le città, dove le realtà sono più concrete, con scambi quotidiani, come nella cultura, negli affari, negli studi, tutto ciò che tiene insieme le persone”, ha detto Veliaj.

La collaborazione si vedrà anche al Festival della Letteratura che si tiene a Mantova, dove la letteratura albanese avrà un padiglione dedicato.

“Molte persone si chiederanno che cosa ha a che fare Tirana con Mantova. Siamo le città numero uno per piantagione di alberi, e lo stesso per le piste ciclabili e credo che a tutti coloro che vogliono Tirana come le altre città europee, dobbiamo rispondere così: piantare più alberi, più piste ciclabili, autotrasporto elettrico, come i taxi elettrici che sono già realtà a Tirana. Il futuro delle nostre città dipende in gran parte da questo tipo di attività. Quindi, sono molto grato al sindaco per lo spazio offerto alle nostre esposizioni nelle fiere che si svolgono a Mantova, in particolare del padiglione dedicato durante il Festival della Letteratura”. ha dichiarato Veliaj.

Mantova nel 2019 è stata la Capitale Europea della Cultura, quindi Veliaj e Palazzi hanno concordato di condividere esperienze al fine di preparare Tirana come Capitale Europea della Gioventù nel 2022.

“Non vedo l’ora di continuare con questa collaborazione proficua, e non solo per avere una presenza dignitosa al Festival della Letteratura di Mantova, ma vogliamo anche imparare dai migliori per il 2022, quando saremo la Capitale Europea della Gioventù.

Mantova è stata la Capitale Europea della Cultura; i nostri esperti useranno questo spazio di due anni per preparare l’Anno Europeo della Gioventù nella città di Tirana, in modo da non essere dimenticato, con una dignitosa organizzazione delle attività. Come mi ha detto Mattia, queste sono opportunità fantastiche, perché mettono la città sulla mappa, tutta Europa parla della tua capitale, che sia di cultura o di gioventù. Vogliamo imparare dai migliori”, ha aggiunto Veliaj.

L’intervento di Palazzi

Al suo rientro il sindaco Palazzi ha commentato l’incontro anche su Facebook: “Oltre 400 cittadini albanesi vivono nella nostra città, oltre 3.500 nell’intera provincia di Mantova.

Rappresentano una comunità ben integrata, operosa e attiva nella cultura.

Oggi qui a Tirana, ospite dell’amico Sindaco Erion Veliaj mi sono confrontato su progetti comuni, dal grande tema della forestazione urbana, ai rapporti tra Università e crescita.

Sto mettendo in contatto il Polo di Mantova, con la cattedra Unesco con l’Università di Tirana, possono nascere collaborazioni importanti sul recupero del patrimonio storico.

Erion è un bravissimo Sindaco, un leader che ha saputo costruire una squadra rinnovata e competente e insieme stanno cambiando la città, che cresce tre volte il Paese.

Mi ha portato a vedere i parchi che stanno realizzando, le ciclabili, i centri di formazione per favorire la nascita di start up, le rigenerazioni urbane che vedono la città progettare con fondi di sviluppo e donatori internazionali.

La nuova classe dirigente albanese si è formata nel mondo, dagli Stati Uniti all’Italia e ora stanno ammodernando il Paese, dalla legislazione, all’economia, ai diritti.

Un percorso nuovo e non semplice, ma hanno idee, competenza e capacità per farlo e io spero riparta preso il negoziato per l’ingresso dell’Albania nell’Unione Europea.

In segno di amicizia tra Mantova e Tirana abbiamo insieme piantato un albero nel parco della nuova piazza Skanderbeg.”