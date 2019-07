Il dipartimento di stato americano ha recentemente pubblicato i dati riguardanti la lotteria americana: quasi 84.000 sono stati candidati sono stati selezionati casualmente dal sistema tra i 15 milioni di candidati totali per il programma DV (Diversity Visa) 2020.

Nel continente europeo la Russia detiene il primo posto per il maggior numero di candidati selezionati, 5118 in totale. Alle sue spalle c’è l’Albania, con 3603 candidati selezionati.

Di gran lunga minore l’interesse per il “sogno americano” negli altri paesi dei Balcani occidentali: 260 candidati selezionati dal Kosovo, 249 dalla Macedonia e solo 35 dal Montenegro. Gli altri paesi con il maggior numero di candidati selezionati in Europa sono Ucraina (circa 3000) e Turchia (2709).

Per quanto riguarda il continente africano, invece, i paesi con il maggior numero di candidati selezionati sono l’Egitto (5568 in totale) e la Repubblica Democratica del Congo (4743 candidati selezionati).

Tuttavia, bisogna sottolineare come la popolazione di questi paesi non sia minimamente paragonabile con quella dell’Albania. La popolazione totale del Paese delle Aquile, infatti, ammonta a circa 2,9 milioni di persone, mentre quella di Russia ed Egitto rispettivamente a 140 milioni e 90 milioni di persone.

L’ultima lotteria americana

Il programma DV 2020 è stato l’ultimo che permetterà a cittadini di tutto il mondo di sognare l’America attraverso la lotteria. Lo scorso maggio, infatti, il presidente degli USA Donald Trump ha firmato un nuovo ordine esecutivo riguardante l’immigrazione.

Il nuovo ordine esecutivo manterrà inalterato il numero (circa 1,1 milioni) delle green card destinate ogni anno agli emigranti, ma modificherà i criteri per riuscire ad avere la green card dando priorità agli individui con alto grado d’istruzione (57%) assieme a coloro che hanno legami familiari negli USA (33%) o o motivi umanitari (10%).

Di conseguenza verranno del tutto eliminati programmi come la ‘Lotteria Americana’ , che nel corso degli anni ha permesso a numerosi cittadini albanesi di trasferirsi negli USA e che ogni anno assegna circa 50.000 green card per gli USA a paesi con bassa emigrazione in modo casuale. Trump, inoltre, ha affermato che questo nuovo piano agevolerà le legittime richieste d’asilo, eliminando “tutte le richieste non meritevoli”.