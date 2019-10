Da mercoledì 2 ottobre è possibile candidarsi per la lotteria americana DV-2021; le domande di candidatura potranno essere inoltrate fino al 5 novembre, come riportato dalla pagina Facebook dell’ambasciata degli Stati Uniti a Tirana.

Storicamente l’Albania è stata uno dei paesi con la percentuale più alta del “sogno americano” in relazione alla popolazione: solo per l’ultima edizione della lotteria americana (2020), infatti, sono stati selezionati 3603 candidati albanesi, numero inferiore in Europa soltanto alla Russia (5118) che però ha una popolazione totale di 140 milioni di persone rispetto ai 2,9 dell’Albania.

Di gran lunga minore, invece, l’interesse per il “sogno americano” negli altri paesi dei Balcani occidentali: 260 candidati selezionati dal Kosovo, 249 dalla Macedonia e solo 35 dal Montenegro.

Il comunicato dell’ambasciata

“Le domande per il programma della lotteria DV-2021 possono essere inoltrate dalle ore 18:00 del 2 ottobre alle ore 17:00 del 5 novembre. Continuate a seguirci su Facebook per consigli sul completamento della vostra domanda.

Il nostro primo consiglio è di aprire la nostra pagina internet e di leggere le istruzioni per quest’anno. Sono tradotte in albanese! Potete trovare il tutto qui.” – si legge nel post dell’ambasciata degli Stati Uniti.

La lotteria americana

La lotteria americana offre una green card per i vincitori che consente di trasferirsi negli Stati Uniti e di cercare lavoro. Per questo rappresenta l’opportunità più concreta e anche la via più semplice, per chi volesse cambiare vita e vivere il proprio sogno americano.

Ogni anno il Congresso degli Stati Uniti mette a disposizione 50.000 Green Card, le quali vengono estratte tra i Paesi che storicamente hanno un basso tasso di emigranti verso gli USA. Infatti lo scopo del programma, come si evince anche dal noma “Diversity Visa” (DV), è proprio quello di far arrivare negli Stati Uniti persone di varie nazionalità e arricchire ulteriormente una società già profondamente multietnica.

Per far si che questo avvenga, ogni anno vengono esclusi i Paesi che nei 5 anni precedenti hanno mandato più di 50.000 persone: ad esempio, non possono partecipare i cittadini cinesi, canadesi, messicani, inglesi, ecc.