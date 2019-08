Il ministro degli interni albanese, Sander Lleshaj, ha reagito allo speciale andato in onda tre giorni fa su Rai 3 – nel quale si affermava che circa un terzo dell’Albania è ricoperta di coltivazioni di cannabis – definendolo degno di rappresentare l’epidemia di fake news.

Le dichiarazioni di Lleshaj

“Una trasmissione della televisione italiana ‘Rai 3’ di qualche giorno fa è bastata all’opposizione, come sempre, a trarre frettolose conclusioni allucinanti, le quali meritano veramente dispiacere.

Alcune storie del passato come Lazarat, un marchio autentico del partito democratico, ma anche altri (mischiati in un’insalata televisiva sensazionale, senza alcun valore documentario ma con il solo obiettivo di un audience interessato allo show) hanno ispirato l’opposizione non parlamentare.

Quest’ultima ha ripreso l’energia di una pioggia estiva per accusare la polizia di stato e il governo delle macchie che loro stessi hanno messo al paese quando erano al potere.” – si legge inizialmente nel suo post il ministro degli interni.

Secondo Lleshaj, la verità è totalmente lontana da quanto fatto vedere dal reportage preparato dall’emittente italiana:

“Grazie anche alla collaborazione con i partner italiani, la lotta contro la cannabis è una battaglia vinta dallo stato albanese. I risultati in questo campo, confermati dal monitoraggio specializzato dei partner italiani, sono ben riconosciuti.

Le coltivazioni o le quantità di cannabis provenienti dall’Albania, rinvenute nei paesi vicini, sono scese al minimo storico. Il monitoraggio dai cieli continua in maniera intensiva, testimoniando il fantastico cammino dei nostri sforzi. Nel frattempo i colpi rifilati a queste attività da parte della polizia di stato sono costanti e scoraggianti per la criminalità.” – ha continuato il ministro.

Inoltre, Lleshaj ha aggiunto che le reti e le organizzazioni criminali che operano in questo campo sono state colpite fortemente in tutti gli aspetti, incluso quello finanziario:

“Il fenomeno della cannabis è ora una storia del passato e la sua battaglia è una scommessa vinta da questa maggioranza. Tutte le cifre testimoniano questi fatti.

Fortunatamente, le autorità italiane conoscono molto bene e da molto vicino la verità della battaglia contro la cannabis e della splendida collaborazione poliziesca tra i due paesi. Loro hanno parlato su tutti i livelli per questo e io penso che si esprimeranno anche dopo questo reportage di Rai 3, degno di rappresentare l’epidemia delle fake news.” – ha concluso Sander Lleshaj.

Il reportage completo di Rai 3 è disponibile al seguente link