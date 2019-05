La scorsa settimana, durante la riunione del consiglio dei ministri albanese, è stato fatto un altro passo avanti per il riconoscimento delle nuove patenti albanesi in Italia.

Il governo del Paese delle Aquile, infatti, ha approvato la bozza illustrativa relativa alle nuove patenti trasmettendo al ministero competente albanese il compito di interagire con il governo italiano per ottenere il riconoscimento delle nuove patenti.

Una volta terminato questo processo, lo stesso governo italiano trasmetterà il riconoscimento delle patenti agli uffici della motorizzazione civile. Ad oggi, tuttavia, non c’è ancora una data stimata.

Il problema delle nuove patenti

Nonostante l’Albania abbia firmato accordi con diversi paesi (tra cui anche l’Italia) per il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, il nuovo format albanese di quest’ultime (introdotto nel 2017) non è stato più riconosciuto dallo stato italiano.

Il motivo è semplice: il ministero del trasporto italiano non è stato avvisato di questo cambiamento e, soprattutto, di revisionare l’accordo. Il governo albanese per questo compito si era affidato alle ambasciate, che hanno informato il ministero degli esteri.

Tuttavia, per motivi ancora sconosciuti, tale informazione non è mai stata recepita dagli organi competenti e, di conseguenza, la motorizzazione italiana si è trovata a dover giustamente rifiutare le conversioni delle patenti albanesi nel nuovo format.

Il problema ovviamente non riguardava le patenti albanesi nel vecchio formato, rilasciate nel Paese delle Aquile dal 1 luglio 2015 al 2016, e per le quali i due paesi hanno un accordo che scade il prossimo 31 dicembre.

In base a questo accordo, il cittadino albanese in possesso di regolare patente di guida, può guidare in Italia entro 1 anno dalla data nella quale dichiara la propria residenza in Italia. Decorsa tale data, non può più mettersi alla guida, pena il ritiro della patente.

In ogni caso, il titolare della patente, anche se non può guidare, ha comunque altri 3 anni di tempo per chiedere la conversione del titolo di guida. Decorso anche tale termine, per ottenere la patente di guida deve seguire il regolare percorso di esame.