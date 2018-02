INSTAT: L’Albania sta invecchiando, popolazione in decrescita

La demografia albanese è in una situazione alquanto allarmante. Lo testimoniano i dati INSTAT dell’anno 2017: le nascite sono in decrescita come il numero totale della popolazione che, di conseguenza, sta anche invecchiando.

Nascite e morti

Le nascite sono diminuite del 2,7% nel 2017, con una tendenza negativa in tutti i distretti tra cui spicca Argirocastro (Gjirokastër) con addirittura il -12,5 %. L’INSTAT indica, tra le altre, l’alta emigrazione in età ‘fertile’ come principale causa di questa decrescita. Per quanto riguarda le morti, invece, i numeri sono stabili.

C’è una leggera prevalenza maschile, con il 52,8%, rispetto al genere femminile, il quale vive più a lungo rispetto al sesso opposto. L’età media di una donna, infatti, è di 80 anni circa, mentre scende a 77 anni circa per quanto riguarda gli uomini. Tutti i numeri si basano sui dati della direzione dell’ufficio anagrafe e comprendono esclusivamente i residenti in Albania, non sono quindi inclusi tutti gli emigrati.

Matrimoni e divorzi

Il numero totale di matrimoni è leggermente aumentato nel corso degli anni ma parallelamente è aumentato anche il numero dei divorzi. I dati INSTAT evidenziano che, negli ultimi dieci anni, su 100 matrimoni i divorzi hanno avuto un aumento del 10%.

In crescita anche l’età media di matrimonio per entrambi i generi: gli uomini sono passati negli ultimi anni da 28,5 a 30,4 anni, mentre le donne da 23,1 a 25,1 anni. I dati sono stati presi dal Ministero di Giustizia che, per quanto riguarda i divorzi, si basa ovviamente su tutti i casi prettamente ‘risolti’. Ovvero i divorzi arrivati al termine del loro percorso legislativo e divenuti ufficiali.

Popolazione

Il dato più preoccupante è quello riguardante l’incremento naturale della popolazione. Nel 2017, infatti, il rapporto tra nati e morti è stato di 8637 abitanti, con una preoccupante decrescita del 16,5 % rispetto all’anno precedente. Il netto tra emigrazione ed immigrazione, invece, è di -14.902 abitanti, ovvero il 0,019% della popolazione totale, che i dati INSTAT riportano a 2.870.324 abitanti.