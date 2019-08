Il Ministero delle Finanze albanese ha preparato un disegno di legge sul sistema di controllo delle fatture e del fatturato, che mira a rivoluzionare il processo di fatturazione delle imprese che dal gennaio del 2020 sarà soltanto elettronico.

Lo stesso ministero ha reso pubblici i dettagli del funzionamento del nuovo sistema elettronico, attraverso il quale ogni azienda economica registrerà la propria attività finanziaria all’erario.

“A partire da gennaio 2020 ogni vendita dall’impresa al consumatore verrà trasmessa immediatamente all’erario. La stessa cosa accadrà un anno dopo (gennaio 2021) per le vendite tra imprese e per quelle tra imprese e gli organi pubblici”, ha dichiarato Anila Denaj, Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Cosa cambierà

Attualmente, le aziende completano le fatture manualmente dal blocco delle fatture fiscali che acquistano dal fisco. Con il nuovo sistema, invece, le imprese rilasceranno soltanto fatture elettroniche, processo che sarà semplificato per le piccole imprese e che eliminerà in via permanente le casse fiscali di cui dispongono adesso le aziende, sostituendole con un programma intelligente per computer, il quale può essere installato sia su pc che su telefoni smart.

Fattura per pagamento in contanti

La fattura per il pagamento in contanti deve essere stampata su carta con tutti i dettagli della fattura necessari ed essere soggetta alla procedura di tassazione ai sensi della presente legge e deve essere presentata all’acquirente al momento della fornitura della merce o della consegna.

Fattura elettronica per pagamenti

Fattura emessa per la fornitura di beni o servizi in transazioni nelle quali il venditore e l’acquirente sono contribuenti dell’imposta sul reddito semplificata per le piccole imprese o i contribuenti soggetti all’IVA. In conformità con la legislazione, deve essere emessa, inviata e ricevuta come fattura elettronica, se la fattura viene pagata o sarà pagata in contanti.

Fatture elettroniche nelle procedure di appalto pubblico

Fatture emesse in virtù di un contratto di appalto pubblico o di un accordo concluso ai sensi della legge speciale che disciplina gli appalti pubblici e che devono essere emesse, inviate e ricevute come fattura elettronica.

Le dichiarazioni di Ibrahimaj e Denaj

La Direttrice dell’erario statale, Delina Ibrahimaj, ha spiegato i motivi di questo cambiamento.

“Le vecchie casse sono costruite con la tecnologia 2G e sono diventate obsolete in tutta Europa. I paesi che hanno completato la transizione verso il nuovo sistema hanno visto un incremento delle entrate fiscali dello stato del 15%.”

Attraverso questo sistema si punta ad una riduzione dell’evasione fiscale. “Non ci sarà più evasione fiscale o occultamento delle tasse”, ha continuato il Ministro Denaj. “Le imprese oneste non dovranno più sostenere attraverso il loro lavoro anche i concorrenti sleali i quali non versano le tasse. In questo modo potrà anche ridursi la corruzione dell’amministrazione pubblica.”

Non solo un passo verso la lotta alla corruzione – fenomeno ancora molto pervasivo nel paese – ma anche un miglioramento dell’ambiente imprenditoriale in Albania.