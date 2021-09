Il Comitato Tecnico degli Esperti dell’Albania ha adottato in data 30 agosto 2021 nuove misure di contenimento del virus.

Viaggi in Albania di cittadini albanesi e stranieri

A partire dal 1 settembre 2021:

– L’orario di divieto di circolazione sarà dalle ore 23.00 alle ore 06.00 del giorno successivo.

A partire dal 6 settembre 2021:

Le persone in ingresso in Albania (ad eccezione dei minori fino ai 6 anni d’età) dovranno essere munite di uno dei seguenti documenti:

passaporto vaccinale (dal quale risulti che la data del completamento della vaccinazione sia almeno due settimane prima della data di ingresso in Albania); oppure test PCR effettuato entro 72 ore o test rapido antigenico effettuato entro 48 ore dall’ingresso in Albania; oppure certificato di guarigione attestante l’avvenuto superamento dell’infezione da SARS-COV 2 rilasciato non oltre i sei mesi al momento dell’ingresso in Albania.

Tale normativa si applica anche nei confronti di coloro che sono in transito in Albania.

I cittadini albanesi che fanno ingresso in Albania e che non sono muniti di uno dei documenti di cui ai punti precedenti 1, 2 e 3, dovranno sottoporsi ad una quarantena di 10 giorni e al tampone al termine di detto periodo di isolamento.

Il Comitato Tecnico degli Esperti ha disposto la vaccinazione obbligatoria dello staff medico sanitario, dei docenti e degli studenti (previste esenzioni per ragioni di salute). Docenti e studenti devono entro il 30 settembre consegnare copia del certificato di vaccinazione emesso dal portale e-albania. Dopo tale data chi non è vaccinato dovrà presentare di volta in volta test PCR.

Permangono in vigore tutte le altre disposizioni precedentemente emesse.

Per ulteriori informazioni potete cliccare al seguente link: https://punetejashtme.gov.al

Per quanto riguarda l’ingresso dall’Albania in Italia, le nuove regole valide dal 31 agosto le potete consultare al seguente link: Ingresso in Italia dall’Albania: le nuove disposizioni fino al 25 ottobre