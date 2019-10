Venerdì 25 ottobre il primo ministro dell’Albania, Edi Rama, e il leader del movimento Vetëvendosje, e candidato premier del Kosovo, Albin Kurti hanno tenuto un lungo incontro a Tirana nel quale hanno affrontato numerose tematiche riguardanti i due paesi e non solo.

Kurti si trovava a Tirana per celebrare la vittoria del suo partito nelle elezioni parlamentari anticipate in Kosovo del 6 ottobre in un evento organizzato dalla sede albanese (Tirana) del movimento ‘Vetëvendosje’.

Le relazioni Albania-Kosovo

La principale questione affrontata da Rama e Kurti è stata quella della collaborazione tra i due paesi e di come essa possa esser migliorata in futuro:

“Siamo persone e politici diversi. Vogliamo collaborare affinché le differenze o i disaccordi esistenti non mettano in pericolo la nostra cooperazione. C’erano molte questione che andavano discusse soprattutto ora che il movimento Vetëvendosje, come vincitore delle elezioni, desidera e deve collaborare a stretto contatto con il governo albanese e il suo primo ministro.

Abbiamo discusso su questioni in comune. Vogliamo che la politica estera e l’economia siano coordinate dato che la sinergia non viene sfrutta abbastanza. Ci saranno vertici congiunti tra i due paesi a cui si aggiungerà l’implementazione degli accordi, che è la parte più importante.” – ha dichiarato Kurti.

Rafforzare le relazioni tra Albania e Kosovo sarà quindi una delle priorità del nuovo governo Kurti, come confermato anche da Albulena Haxhiu – membra della presidenza di Vetëvendosje – in un’intervista per KosovaPress.

Haxhiu, inoltre, si è anche espressa sulla proposta del premier Rama – ovvero nominare due ministri appositamente per le relazioni tra i due paesi – affermando che il movimento Vetëvendosje ha accolto con favore la proposta, pur non avendola ancora accettata ufficialmente.

La proposta di Rama

Il primo ministro albanese Edi Rama ha dichiarato di aver piacevolmente ascoltato le idee di Albin Kurti e di aver proposto che sia il governo albanese che quello kosovaro nominino due ministri per le relazioni bilaterali Kosovo-Albania.

La proposta, tuttavia, per l’ex presidente della Camera di Commercio del Kosovo, Safet Gerxhalliu, non è altro che una dichiarazione populista fatta per marketing politico e la continuazione di molte altre proposte “spettacolari” arrivate da Rama.

A suo parere, non vi potrà essere alcuna crescita del livello di cooperazione tra Albania e Kosovo con tali dichiarazioni ma solo attuando concretamente gli accordi tra i due paesi. Per questo, Gerxhalliu ha esortato il premier Rama a essere più serio nell’attuazione degli obblighi dell’Albania derivanti dall’accordo di associazione-stabilizzazione tra i due paesi.

Mini-Schengen

Rama e Kurti hanno anche discusso dell’accordo “mini-Schengen” firmato dai leader di Albania, Serbia e Macedonia del Nord, che – basandosi sul modello originale dell’UE – prevede la libera circolazione in questi paesi di persone, merci, capitali e servizi.

Il leader di Vetëvendosje non ha escluso una possibile partecipazione del Kosovo nell’accordo ma ha anche chiesto del tempo affinché possa analizzarlo nel dettaglio:

“Voglio un documento che descriva i punti dell’accordo, perché mi sembra più un’idea che un progetto vero e proprio. – ha dichiarato Kurti.

Il pedaggio della Rruga e Kombit

La rimozione della pedaggio della Rruga e Kombit è stata un’altra delle tematiche affrontate dai leader dei due paesi. In un’intervista per Ora News, Kurti ha etichettato come “molto pesante” il pedaggio e che si impegnerà per trovare una soluzione alternativa:

“Abbiamo affrontato la questione della cooperazione economica, della liberalizzazione del mercato e della rimozione delle barriere commerciali, e io ho espresso la nostra posizione ovvero che oltre ad avere un confine amministrativo ingiusto, abbiamo anche un ulteriore ostacolo rappresentato dal pedaggio da pagare.

La tariffa è molto pesante per il cittadino albanese, per questo mi sto impegnando per una soluzione alternativa. E’ stato un argomento di cui abbiamo parlato ma che non abbiamo ancora chiuso.” – specifica Kurti.