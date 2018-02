Imprese italiane in cerca di affari in Albania

Il Business Forum Italia-Albania ha visto la partecipazione di oltre 350 imprenditorie italiane; facevano parte della delegazione italiana giudata dal sottosegretario allo Sviluppo economico, Ivan Scalfarotto, Michele Scannavini, presidente dell’Agenzia Ice, Vincenzo Boccia, presidente di Confindustria, Guido Rosa, vice presidente Abi per l’internazionalizzazione, Mauro Del Savio, presidente di Finest, Alessandro Decio, amministratore delegato di Sace e Alessandra Ricci, amministratore delegato di Simest.

Intervenendo ai lavori del Forum, il Premier albanese, Edi Rama ha dichiarato che “basse tasse e profitti sicuri” sono un buon argomento per le imprese italiane ad investire in Albania.

“Il nostro Paese ha un potenziale di crescita e grandi opportunità di investimento in energia, agricoltura, in particolare nel settore agroalimentare. Ma secondo noi lo spazio che offre opportunità di crescita esponenziale è quello del turismo”, ha affermato il Premier Rama.

“Questo dimostra la grande attenzione che il sistema economico italiano ha nei confronti dell’Albania.Per l’Italia, l’Albania può essere la porta d’ingresso nei Balcani Occidentali. Questo è un ruolo fondamentale dal nostro punto di vista strategico”, ha dichiarato Ivan Scalfarotto, sottosegretario allo Sviluppo economico dell’Italia.

L’Italia è il più grande partner economico in Albania. Ma l’obiettivo delle imprese italiane è guidare l’industrializzazione dell’economia albanese.

Nel 2017 l’Italia ha frantumato ogni record precedente arrivando a oltre €448 miliardi di export +8% rispetto al 2016. “Andare in Missione significa fornire agli investitori italiani una cornice istituzionale per sostenere il genio italiano”– ha detto Scalfarotto.

“Mi trovo qui oggi per testimoniare la volontà di Confindustria di creare un meccanismo di fiducia secondo cui credere in questo Paese, ma aspettarsi anche una grande stagione di riforme. La nostra estesa presenza qui non è formale. Oggi per noi inizia un nuovo viaggio perché pensiamo che Albania e Italia possano avere una grande cooperazione sotto l’aspetto industriale”, ha dichiarato Vincencio Bocia, presidente di Confindustria.

Ivan Scalfarotto: “L’Albania deve crescere e valorizzare le proprie risorse”

Partecipando ai lavori del Business Forum Italia-Albania, a Tirana, il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Ivan Scalfarotto ha dichiarato che “Nonostante i già solidi rapporti economici fra Italia e Albania le potenzialità da sfruttare sono tantissime”.

Lui ha sottolineato vari elementi che rendono l’Albania un mercato interessante per gli investimenti italiani: il tasso di crescita economica estremamente interessante, la manodopera qualificata ad un prezzo più conveniente rispetto agli altri Paesi ed il fatto che l’Albania è uno Stato candidato ad aderire nell’Unione europea che sta aspettando di ottenere il via libera per i negoziati di adesione.

L’obiettivo di questa missione è di incrementare la già solida cooperazione economica tra i due paesi e approfondire le opportunità commerciali e di investimento per le imprese italiane avando al centro dell’attenzione tre settori: agroalimentare, energie e infrastrutture.

