Durante la sua visita in Israele, il Presidente dell’Albania, Ilir Meta, ha partecipato alle cerimonie in occasione del 75° anniversario della liberazione di Auschwitz ed e ha concesso un’intervista al più noto quotidiano nazionale, The Times of Israel.

Durante l’intervista, il capo dello stato ha parlato con il giornalista Larry Luxner dell’olocausto, delle relazioni tra i due paesi e della questione del Kosovo.

Questa è la seconda visita di Meta in Israele; la sua prima visita nel paese risale nel 2014 quando ricopriva il ruolo del Presidente della Camera .

Durante la sua visita ha incontrato il suo omologo, Reuven Rivil il quale ha ricevuto l’invito a visitare l’Albania quest’anno.

“Sono qui perché non dobbiamo mai dimenticare”, ha detto il presidente Meta.

“Il modo migliore per farlo è mostrare la nostra solidarietà a coloro che hanno sofferto così tanto e hanno perso la vita durante l’Olocausto. Vogliamo anche onorare i sopravvissuti che hanno assistito a questo genocidio e inviare un chiaro messaggio a chiunque promuova l’esclusione, l’odio e la violenza, che l’antisemitismo non ha posto nelle nostre società. In questo forum ho rappresentato l’Albania, che è stata unica non solo per la protezione e la salvezza di tutti i suoi ebrei, ma anche per la protezione di migliaia di altri ebrei che sono venuti in Albania da vari paesi per non essere sterminati”.

Il Presidente Meta ha affermato che dovrebbe esserci una chiara distinzione tra le ostili politiche anti-israeliane della dittatura tirannica di Enver Hoxha e i sentimenti della gente comune nei confronti degli ebrei.

“Nonostante la retorica del regime comunista contro Israele in quel periodo, il popolo ebraico in Albania era molto rispettato e ben integrato nel nostro paese. Una delle mie migliori insegnanti, Marlena Dojaka, era ebrea e siamo ancora in contatto. Gli ebrei erano tra i migliori intellettuali in Albania “, ha detto il Presidente Meta.

Quando i comunisti crollarono all’inizio degli anni ’90, praticamente tutti gli ebrei emigrarono in Israele. Oggi, insieme ai loro discendenti sono circa 550, ha affermato la leader della comunità Felicita Jakoel, che era tra i rappresentanti della comunità israelo-albanese per incontrare il Presidente Meta. L’organizzatore di quell’incontro fu Bardhyl Canaj, ambasciatore dell’Albania in Israele.

“Se tolleriamo l’antisemitismo, potrebbe mettere in pericolo tutti, non solo gli ebrei. Durante l’Olocausto furono uccisi sei milioni di ebrei. Ma tutti coloro che “abbandonarono” gli ebrei alla fine si resero conto che chiunque poteva essere vittima di tali politiche”.

Kosovo e Israele, un amicizia che si può rafforzare con il riconoscimento dello stato kosovaro.

Al presidente Meta è stato chiesto se l’Albania sta lavorando dietro le quinte per promuovere l’instaurazione di legami diplomatici tra i suoi due migliori amici: Kosovo e Israele.

“Non so degli altri paesi perché non posso parlare a nome loro, ma vi posso assicurare sul Kossovo; i kosovari nutrono una grande rispetto verso gli ebrei e viceversa. Spero che arrivi il momento del riconoscimento del Kosovo. Fino ad allora, tutte le opportunità di cooperazione e sviluppo bilaterali dovrebbero essere colte”, ha detto il Presidente Meta.