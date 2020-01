È stata presentata il 21 gennaio 2020 a Tirana, l’edizione 2020 della Guida Paese Albania 2020, un volume che si pone l’obiettivo di guidare le imprese agli investimenti esteri nel Paese delle Aquile. La Guida è stata realizzata da Confindustria Albania in collaborazione con Tonucci & Partners Albania.

Confindustria Albania tramite questa guida offre una disamina delle norme e dei regolamenti in vigore e fornisce un supporto a 360 gradi a chi già opera o voglia intraprendere un business. Confindustria Albania è presente in Albania solo dal 2016, ed ha saputo ritagliarsi il suo spazio nel complesso percorso di trasformazione che il Paese sta compiendo fino a divenire, oggi, la più importante Associazione di riferimento per il dialogo tra le imprese e le istituzioni pubbliche albanesi. L’obiettivo della Guida Paese è quello di accompagnare e orientare gli imprenditori interessati ad ampliare i propri orizzonti sull’economia albanese.

L’Assemblea si è aperta con il benvenuto del Presidente Sergio Fontana, il quale ha ribadito che la priorità di Confindustria Albania rimane il ruolo di rappresentanza e il rafforzamento dell’identità associativa dei propri associati. Presenti Eduard Shalsi- Ministro per la Tutela degli Imprenditori, Anila Denaj- Ministro delle Finanze e Economia, Fabrizio Bucci- Ambasciatore d’Italia a Tirana

L’evento del 21 gennaio, sotto la moderazione di Diana Leka – Capo del Segretariato del Consiglio per gli investimenti, è stato un appuntamento molto importante per le numerose aziende italiane presenti in sala, le quali hanno avuto modo di percepire le opportunità offerte dal paese Albania attraverso testimonianze sugli investimenti italiani in Albania, il sostegno delle banche negli investimenti esteri e la presentazione della Guida Paese Albania 2020.

Si è trattato di un seminario tecnico sugli investimenti esteri che vede coinvolti gli Imprenditori e la Pubblica Amministrazione, in un esercizio di consultazione, sulle problematiche che affrontano gli investitori stranieri in Albania. L’obiettivo è stato quello di raccogliere istanze e suggerimenti da integrare nelle raccomandazioni al governo per il miglioramento del clima di business.

Altri protagonisti presenti sono stati Mario Tonucci, fondatore e managing partner di Tonucci & Partners Albania, Silvio Pedrazzi, CEO di Intesa Sanpaolo Bank Albania, Stefano Borghesi, amministratore della Petrolifera Albanese, Giordano Gorini, amministratore di Essegei Sh.A e Dorina Patuzi dell’Agenzia per gli Investimenti Albanesi.

Durante l’evento l’avv. Mario Tonucci ha presentato la “Guida Paese Albania 2020” realizzata da Confindustria Albania in stretta collaborazione con lo studio legale Tonucci & Partners.