Tutte le multe inflitte finora dalla polizia a pedoni e conducenti che hanno infranto le misure restrittive contro la diffusione del coronavirus saranno cancellate.

In totale, ha affermato il Primo Ministro Edi Rama, ci sono 7.107 multe per i pedoni e 1941 per i conducenti ai quali verranno restituite le patenti sospese e le macchine confiscate. Queste misure sono state prese in concomitanza con l’entrata in vigore delle modifiche del codice penale. Dunque i cittadini multati e i conducenti con la patente sospesa entreranno nella prossima settimana con il nuovo codice penale al pari degli altri cittadini.

Come precedentemente annunciato, il premier ha annunciato le nuove misure che entreranno in vigore dal lunedì della prossima settimana per quanto riguarda i lavoratori che sono in attività. Dopo avere annunciato che domani verrà pubblicato l’elenco delle attività che con nuove aperture dalla prossima settimana nella fascia delle ore 05: 00-17: 30 o con i turni, Rama ha comunicato che i lavoratori possono usare l’auto privata per andare al lavoro. L’uso dell’auto avverrà previa autorizzazione che si può avere tramite la piattaforma online E-Albania.

Il Primo Ministro ha anche dato una buona notizia ai pensionati, che domani possono uscire dalla casa fino 11:00, ma non accompagnati da altre persone o creare dei gruppi; solo una camminata per prendere un po’ d’aria. Questo permesso viene accordato solamente ai pensionati visto che gli altri saranno tutti chiusi.

Il premier Rama Ha parlato anche dei danni subiti dall’economia albanese a causa del coronavirus.

A marzo si stima una perdita per lo stato di 100 milioni di euro, In aprile di 170 milioni e si stima la stessa cifra a maggio, mentre a giugno si prevede una perdita di 100 milioni di euro.

