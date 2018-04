Mogherini oggi a Tirana per discutere i progressi dell’Albania verso l’UE

Il capo della politica estera dell’Unione Europea, Federica Mogherini, è arrivato oggi in Albania per presentare una relazione sui progressi del paese in vista della candidatura all’UE.

Prima di approdare in Albania, qualche giorno fa, Federica Mogherini si era espressa così:

“I Balcani occidentali fanno parte dell’Europa e saranno il futuro dell’Unione Europea, per un’unione ancora più forte e stabile. Si tratta di condividere la responsabilità dei paesi di quest’area a benificio dei nostri cittadini. Questo è il momento di apportare cambiamenti positivi per rendere il progresso verso l’UE irreversibile e trasformativo.”

Domani, invece, l’alto funzionario dell’Unione Europea sarà nella capitale macedone, Skopje, dove parteciperà ad una riunione informale con i primi ministri e i leader politici dei Balcani occidentali.

La commissione europea ha raccomandato l’apertura dei negoziati per la candidatura albanese poiché il paese ha intrapreso da tempo un ritmo soddisfacente in quanto a riforme. Attualmente, infatti, i negoziati ufficiali si stanno tenendo soltanto con Serbia e Montenegro, anche se la commissione desidera allargare questo quadro inserendo molto presto anche Albania e Macedonia.

La decisione finale verrà presa a Giugno, quando il Consiglio dei Ministri degli Esteri degli stati membri UE si riunirà e voterà se accettare o meno l’apertura dei negoziati con l’Albania.

Leggi anche

Quali sono i paesi che potrebbero opporsi alla candidatura dell’Albania?

Ad oggi sono quattro i paesi che potrebbero ostacolare l’apertura dei negoziati per l’adesione dell’Albania: la Francia, preoccupata principalmente per quel che potrebbe essere il numero di richiedenti asilo albanesi già alto ora, la Germania, preoccupata per l’alto livello criminale generale presente in Albania, i Paesi Bassi, che considerano un grande problema il traffico di stupefacenti, e il Regno Unito, poiché diffidente in generale in quanto con un piede e mezzo fuori dall’UE.

Inoltre, tutti questi paesi si uniscono nella preoccupazione riguardante lo stato di diritto e la giustizia nel nostro paese; in questo senso, i primi concreti risultati della riforma del sistema giudiziario potrebbero favorire la candidatura albanese.