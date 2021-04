Rimangono ancora pochi voti da contare ma il premier socialista ha riunito i suoi per festeggiare la vittoria.

La festa dei socialisti è iniziata in piazza “Scanderbeg”, dopo la storica vittoria alle elezioni del 25 aprile. È la prima volta in 30 anni che un partito vince un terzo mandato consecutivo per governare il paese.

Rama ha elogiato l’avversario politico Lulzim Basha, dicendo che “è la sua migliore battaglia da perdente“ invitando quest’ultimo ad accettare la sconfitta con dignità, perché secondo lui ha fatto quello che poteva. Nel suo discorso Rama non ha nominato l’altro partito di opposizione, il Movimento Socialista per l’Integrazione.

Il primo ministro Edi Rama da piazza “Scanderbeg” ha affermato che il terzo mandato è il più importante per la maggioranza al governo. Inoltre, ha tesso la mano all’opposizione, affermando che “se riusciranno a unire le forze con il partito Democratico, questo decennio passerà alla storia”.

Il premier ha anche ricordato il deputato socialista scomparso pochi mesi fa Bashkim Fino, l’ex premier del periodo difficile del 1997.

“Il terzo mandato è il mandato più importante che una maggioranza di governo abbia mai avuto. Realizzeremo questo megaprogetto con questa maggioranza. Se riusciamo a unire le forze con il Partito Democratico, questo decennio passerà alla storia. Io sono nato albanese, non sono nato socialista. Per me i democratici sono albanesi, e dopo democratici.” ha affermato Rama



Il Partito Socialista è riuscito a ottenere finora 74 seggi su 140, che consente la formazione del governo, senza la necessità di formare coalizioni post-elettorali. Segue il Partito Democratico con 59 seggi per il nuovo parlamento, rispetto ai 46 che aveva nel 2017. Quattro sono invece i seggi guadagnati dal Movimento Socialista per l’Integrazione e tre per il Partito Socialdemocratico di Tom Doshi.