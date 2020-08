“Il fatto è che in questo caso non si tratta di alcun tipo di ingiustizia o discriminazione nei confronti degli albanesi, come dicono i “patrioti” che si battono per la dignità della patria dal loro iPhone” ha detto Rama

La dichiarazione di Rama

Seguo da ore la situazione estremamente grave alla dogana di Kakavija. Siamo stati in costante contatto con l’ufficio del primo ministro Mitzotakis e altre autorità greche. Ho anche ricevuto maledizioni, insulti e offese da molte persone, che spesso non hanno nulla a che fare con le code a Kakavija, ma sentono che è un dovere patriottico maledire e accusare lo stato e il governo su Facebook.

Ma il fatto è che in questo caso non si tratta di alcun tipo di ingiustizia o discriminazione nei confronti degli albanesi, come dicono i “patrioti” che si battono per la dignità della patria dal loro iPhone. Si tratta di un nuovo regime di controlli alle frontiere, con il tampone obbligatorio per chiunque attraversi il confine della Grecia, siano essi albanesi, svedesi o britannici, cittadini che come tutti gli altri sono soggetti a test in ogni aeroporto del paese vicino. Anche i cittadini greci stessi hanno lo stesso obbligo e lo stesso trattamento. D’altronde questa situazione, non avviene solamente a Kakavija; ieri ad esempio il valico del porto di Dover in Gran Bretagna era in completo disagio e in fila c’erano gli inglesi al ritorno a casa da Francia, per sfuggire alla nuova regola della quarantena obbligatoria. Mezzo milione di turisti britannici in una corsa vertiginosa verso casa.

Questo è il tempo maledetto in cui viviamo, dove la normalità con cui siamo abituati per una vita, ha lasciato il posto all’imposizione di alcune regole impensabili fino a ieri, oltre alla confusione per il modo in cui sono imposte, facendo sì che anche gli stati UE abbiano regole diverse l’uno dall’altro, trattandosi in modo diverso tra loro.

Non capisco gli stati che hanno deciso il tamponamento obbligatorio per ogni individuo che entra in un determinato stato, perché sappiamo tutti che il tamponamento non mostra nulla se il virus e stato contratto il giorno prima e nella prima fase di incubazione per diversi giorni non appare. Pertanto, abbiamo visto che i tamponi non sempre rilevano l’infezione da Covid19. Ma questo è ciò che ha deciso la Grecia, e non solo la Grecia ma anche molti altri paesi, mentre altri paesi, compresa l’Albania, non hanno questa regola. Recentemente alcuni paesi, tra cui la Grecia, hanno dichiarato che riprenderanno anche con la quarantena forzata per chi proviene dall’estero. Questo fatto ha spinto migliaia di persone a Kakavija in massa, per sfuggire alla quarantena che inizierà la prossima settimana nel paese vicino e ad un regime ancora più stretto, dove il passaggio al valico di frontiera avverrà con quote giornaliere. Ciò ha creato il crollo del servizio doganale dalla parte greca, dove sebbene le capacità di test siano state aumentate il passaggio non è stato facilitato. Cosa possiamo fare noi, governo e Stato albanese in queste condizioni, quando lo ripeto, questa è una regola generale dello Stato greco, che riguarda anche i greci che tornano in Grecia? Infatti, nella coda chilometrica di Kakavija – dove la stragrande maggioranza dei cittadini risiede in Grecia, contribuenti regolari dello stato greco – ci sono alcuni greci che, come tutti, hanno corso per tornare al fine di sfuggire alla quarantena, che entra in vigore il 16 agosto. Ma la parte greca non fa differenza per loro, né chiede che passino senza fare la fila.

Noi ci siamo stati preoccupati fin dall’inizio, e ci siamo impegnati e pienamente in questa situazione e abbiamo attivato l’Emergenza Civile e strutture locali cercando di alleviare il più possibile le sofferenze dei cittadini sotto sole caldo, lungo quella carovana biblica. Continuiamo a comunicare con la parte greca per consentire maggiore sollievo e continueremo ad assistere con tutte le nostre forze le persone in quella grave situazione.

Da parte nostra, noi, Albania, non torneremo in quarantena forzata per chi proviene dall’estero, né limiteremo la circolazione delle persone all’interno. Ma continueremo a ripetere che questa lotta al virus Covid19, richiede che ogni cittadino segua le regole ormai memorizzate. Il virus sarà in circolazione per molto tempo e dobbiamo abituarci al fatto che siamo in pericolo, e da questo pericolo nessuno può proteggerci se non proteggiamo noi stessi e gli altri. Nessuno stato e nessun governo può sfuggire alle critiche, soprattutto in questo maledetto momento, ma la situazione a Kakavija non ha nulla a che fare con qualcosa che è mancato dallo stato e dal nostro governo nei rapporti con il governo greco. Pertanto, con il più grande rammarico per le sofferenze di tutti coloro che sono in quella terribile coda, assicuro a tutti, nessuno escluso, che non li abbiamo lasciati né li lasceremo soli per un minuto, fino alla fine.