Oggi il premier albanese Edi Rama aveva pubblicato un video che mostrava una presunta azione della polizia spagnola contro gli assembramenti usando metodi violenti con tanto di bastonate.

Un video che infatti proveniva dall’Algeria ripresa durante la protesta dell’opposizione. Il video condiviso da Rama era accompagnato da un ammonimento per coloro che non rispettano le misure del governo, prese per contrastare l’emergenza coronavirus in Albania.

“Pubblico questo video per tutti coloro che andranno a fare la spesa da lunedì fino alla fine della guerra. A uno a uno come i soldati tenendo la distanza uno dall’altro, facciamo i doveri senza uccidere persone destra e sinistra, altrimenti scapperete senza fare la spesa. Scegliete voi ma intanto le forze dell’ordine sono decise di compiere il loro dovere storico senza tolleranza” erano le parole di Rama che accompagnavano il video.

🔴 KËTË VIDEO PO E POSTOJ PËR TË GJITHË ATA QË DO SHKOJNË TË BËJNË PAZAR NGA E HËNA E DERI NË FUND TË LUFTËS! 🔴 O NJË NGA NJË, NË RADHË SI USHTARË DHE ME DURIM E NË DISTANCË NGA NJËRI – TJETRI TË MBAROJNË TË GJITHË PUNË ME RADHË, PA VRARË NJERËZ MAJTAS – DJATHTAS, O PASTAJ ME VRAP E PA BËRË DOT AS PAZAR…🔴 ZGJIDHNI E MERRNI, SE FORCAT E RENDIT E KANË NDARË MENDJEN TOP DHE KANË PËRGJEGJËSINË HISTORIKE TË REAGOJNË PA ASNJË TOLERANCË👊 Geplaatst door Edi Rama op Zaterdag 21 maart 2020

Il video fake e le scuse di Rama



Il video si è poi rivelato un fake e Rama ha dovuto chiedere scusa per l’accaduto,

“Il video postato prima da qualche parte, dove si diceva che proveniva da Spagna, mi era stato inviato da un amico albanese residente in Italia, che preoccupato da ciò che avveniva oggi nei mercati di Tirana mi ha detto “ecco cosa fa la polizia in Spagna!” inviandomi il video senza essere al corrente che fosse fake.

L’ho condiviso non senza motivo, accompagnato dal mio messaggio di oggi, dove dicevo che non ci sarà più tolleranza.



Ora vengo a sapere che il video è stato girato in Algeria.



Vi chiedo sinceramente scusa per questo errore involontario che ha ispirato anche il Partito Democratico per fare delle accuse stupide. Sono caduto anch’io vittima del “cittadino digitale” (riferito a Berisha che ogni tanto pubblica denunce che secondo lui provengono dal “cittadino digitale” N.D.R)



Errare e umano, ma importante e non fare errori intenzionali e chiedere scusa quando si sbaglia.” ha scritto Rama nel tardo pomeriggio.

Il Partito Democratico: Rama una fonte di panico

“Edi Rama è la principale fonte di panico. Vende la violenza della polizia contro l’opposizione in Algeria come misura spagnola per combattere il COVID 19.



Oggi ha diffuso una bugia pericolosa per spaventare ancora di più i cittadini albanesi. Il video condiviso da Edi Rama sul suo profilo Facebook ufficiale è una beffa perché è stato girato durante la protesta antigovernativa in Algeria e non durante la gestione della situazione del coronavirus in Spagna.



In Spagna la situazione è grave, ma è uno stato democratico dell’Unione europea e non agisce mai con violenza contro sui suoi cittadini. Edi Rama mente e inganna. Oggi è la principale fonte di panico e insicurezza in Albania.



Impreparato, senza idee e alla guida di un governo marcio di scandali e corruzione, non sa come tranquillizzare e compensare il popolo, e nemmeno gestire una quarantena efficace.” dice il comunicato del Partito Democratico.

Leggi anche