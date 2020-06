Le cifre allarmante di nuovi casi di contagio negli ultimi tre giorni hanno costretto il premier Edi Rama a ritornare con delle dichiarazioni sulla pandemia dopo che il 27 maggio aveva annunciato che sarebbe stata la sua ultima comunicazione sul COVID-19.

L’aumento del numero di persone infette, e in particolare di quelle ricoverate in ospedale dovuta alla mancanza di consapevolezza da parte dei cittadini, hanno portato Rama a mettere in guardia la popolazione affinché cambi comportamento, altrimenti si tornerà in quarantena, come a marzo.

Un avvertimento, anche se il capo del governo ha voluto affermare che non vuole questa punizione per cittadini o le imprese, ma se questa situazione non cambia a partire da oggi, allora si farà un passo indietro con il paese totalmente chiuso.

Oggi l’Albania ha registrato il maggior numero di persone infette entro 24 ore dall’inizio della pandemia, arrivando a 44 contagi, un’impennata non prevista che coincide anche con l’aumento dei ricoverati. Attualmente ci sono 52 pazienti all’ospedale per le malattie infettive, l’unico ospedale COVID (dopo la chiusura del Covid2) 8 dei quali sono in terapia intensiva. Inoltre nelle ultime 24 ore una persona ha perso la battaglia contro il coronavirus. Si tratta di un 59enne di Lushnja.

Le dichiarazioni di Rama

“Volete che diventiamo umani e seguire le regole, o agiremo come quella mucca che dà un calcio al secchio dopo averlo riempito di latte? Sono molto preoccupato e non ho intenzione di stare a guardare coloro che hanno dimenticato che il coronavirus non è fuggito.

Da 3 giorni abbiamo più ricoveri che in piena epidemia. Non voglio lanciare un’offensiva punitiva per le aziende che non rispettano i protocolli perché so bene quanto hanno sofferto, ma non ho cambiato idea: l’economia cade e si riprende, ma i morti non tornano.

Non voglio nemmeno delle punizioni per la gente che si mostra indifferente ora che siamo aperti. So quanto hanno sofferto tutti e quanta solidarietà senza eguali ci è voluto per uscire vincitori e non voglio pensare alla quarantena.

Ma se continuiamo così e non cambiamo il comportamento già da oggi e il numero dei ricoveri aumenterà, purtroppo non ci sarà nulla da fare e dovremo tornare indietro dall’inizio.

Pertanto, vi invito a riflettere e fare la cosa giusta, perché è nelle nostre mani fare la cosa giusta, rialzarsi e curare le ferite e fare ciò che siamo chiamati a fare “, ha detto Rama oggi.