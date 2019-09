La Fondazione Down Syndrome Albania , con sede a Tirana, ha protestato davanti al Parlamento all’inizio della sessione plenaria che ha segnato il rientro all’attività politica dopo la pausa estiva.

La protesta della fondazione è stata contro il linguaggio usato dal parlamentare di destra Myslim Murrizi durante un dibattito con un commentatore sui social media.

Muniti di cartelli in mano con la scritta ‘Chiedi scusa e dimettiti, combatti la tua ignoranza, anch’io ho sentimenti e amo!! Anche tu, vero? La sindrome di Down non è una malattia”, alla protesta si è unito il famoso cantante Landi Hysi del gruppo ‘West Side Family’, così come si sono uniti altri personaggi pubblici a loro sostegno.

Murrizi, in un post Facebook, aveva apostrofato come ‘down’ un cittadino durante un dibattito, il che aveva portato la reazione della fondazione.

“Riteniamo che il linguaggio usato dal parlamentare sia lesivo nei confronti della comunità delle persone con disabilità e in particolare di quelle con sindrome di Down e delle loro famiglie in quanto incita la discriminazione, l’odio, rinforza gli stereotipi e influisce sulla dignità loro e della loro famiglia“. Questo sottolinea Emanuela Pepkola Zaimi, Direttrice della Fondazione.

La protesta è riuscita nel suo intento.

Il deputato Murrizi si è scusato pubblicamente dell’offesa arrecata.

Non solo. Non ha risparmiato accuse a tutte quelle associazioni che, secondo lui, ricevono finanziamenti per questa categoria di persone con disabilità ma non offrono un adeguato servizio di assistenza alle famiglie.

Per seguire tutte le attività socio-sanitarie della Fondazione si può consultare, oltre al sito internet ufficiale www.dsalbania.org (è disponibile in albanese e inglese) anche la relativa pagina Facebook