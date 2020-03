L’emergenza coronavirus in Albania occupa oramai ogni spazio di vita. Se vuoi fare una telefonata ad un parente prima dovrai ascoltare il messaggio di Rama che ripete le norme di comportamento.

“Sono Edi (Rama n.d.r ), ti prego lavati spesso le mani, non muoverti da casa per divertimento, apri le finestre al più possibile, fai attenzione dai media, non avere paura ma stai all’erta, per ogni sintomo chiama il 127. Ti abbraccio da lontano”.

È questo il messaggio che si sente prima di raggiungere un amico o un parente con una telefonata. Una mossa che ha fatto infuriare il PD, il più grande partito dell’opposizione in Albania che con un comunicato stampa ha attaccato duramente questa interferenza di Rama nella comunicazione tra cittadini.

La reazione del Partito Democratico

Il Partito Democratico ha ricevuto migliaia messaggi e lamentele da parte dei cittadini preoccupati per ritardi e anomalie nei collegamenti telefonici con familiari o amici, a causa di un messaggio personale di Edi Rama che fuori luogo precede le loro telefonate.

In qualsiasi altro paese che si trovano in questa situazione il Primo Ministro si preoccupa per i cittadini e non della propaganda, e i messaggi di sensibilizzazione sanitaria vengono inviati dalle istituzioni di sanità pubblica, non dai politici.

Il Partito Democratico condanna questo flagrante atto di interferenza con la privacy che toglie la possibilità di una normale comunicazione dei cittadini da parte di Edi Rama, che usa l’AKEP come ufficio di propaganda del Partito Socialista.

Il Partito Democratico fa appello alle compagnie mobili affinché smettano immediatamente di violare la legge e i termini del contratto con i clienti e ristabiliscano una comunicazione rapida e normale tra i cittadini.

Le compagnie telefoniche, invece di servire i cittadini, danno spazio alla propaganda personale. Queste compagnie possono svolgere un ruolo utile in questi momenti critici per i nostri concittadini.

Migliaia di bambini devono fare i compiti online e hanno bisogno di Internet. La stragrande maggioranza delle famiglie albanesi non è in grado di permettersi l’internet a casa.

Una misura utile da parte di queste aziende sarebbe quella di fornire Internet gratuito durante le crisi per tutte le persone bisognose e i genitori dei bambini in età scolare, fornendo pieno accesso per l’apprendimento online.

Il Partito Democratico condanna l’irresponsabile invito di Edi Rama a boicottare i media. In un paese democratico, i media liberi sono il mezzo più affidabile per ottenere informazioni.

Attraverso i media e qualsiasi altra forma di comunicazione, i cittadini devono ascoltare la voce di medici e specialisti, non la voce della propaganda di un primo ministro che risulta in difficoltà secondo i sondaggi.

l primo ministro ha il dovere di aumentare il budget necessario per far fronte a questa situazione. 3 milioni di euro non sono sufficienti.

Invece di messaggi telefonici, i cittadini vogliono che il Primo Ministro adotti misure per difendere le aziende che sono obbligate alla chiusura, alleggerendo la pressione fiscale. I cittadini vogliono sicurezza dai professionisti, non propaganda dalle autorità.

