Anche i voli con il Regno Unito saranno sospesi oggi, 16 marzo, a partire dalle 23:59 come misura precauzionale nella battaglia contro il coronavirus.

Tale decisione è stata presa oggi dal Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia, dato che il Regno Unito ha preso provvedimenti molto tardi, solo dopo la conferma di 1372 contagi e 35 vittime. È stato il Primo Ministro Edi Rama a dare la notizia su questa ulteriore misura.

La prima a chiudere i confini è stata l’Italia, a causa dell’elevato numero di infetti e vittime, seguita dai paesi della regione, Kosovo, Macedonia del Nord, Montenegro e Grecia.

Il Ministero della Sanità: altri 2268 medici, infermieri, farmacisti, esperti e studenti di medicina affiancheranno il personale sanitario che è in prima linea.

Il Ministro della Salute Ogerta Manastirliu ha fatto sapere che 2268 medici, infermieri, farmacisti, esperti di sanità pubblica, studenti di medicina hanno risposto alla chiamata del Ministero della Sanità e della Protezione Sociale di unirsi in prima linea nella guerra contro il COVID-19.

Il Ministero consiglia ai cittadini che si presentano presso gli ospedali e centri sanitari di condividere con i medici tutte le informazioni sui movimenti e contatti con casi confermati di contagio. Questo è essenziale per proteggere il personale medico e rendere più facile il lavoro di migliaia di epidemiologi che sono impegnati al vostro servizio in queste ore.

“Non uscite per strada se non è necessario ed evitate i raduni nei luoghi pubblici” è l’invito da parte del Ministero, rivolta a tutti i cittadini.

Rama: divieto di circolazione anche per i pedoni dopo le ore 18.00

“Da domani entra in vigore la circolare del Ministero della salute, che prevede multe anche per coloro che circolano a piedi o che si radunano nei parchi pubblici e altri ambienti all’aperto.

100 volte scusa per questi provvedimenti restrittivi ma non abbiamo altri modi per vincere questa guerra.

Sara vietato a tutti di circolare sul territorio, se non per motivi di emergenza, ovvero per acquisto di alimentari e farmaci.”

