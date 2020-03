Dopo l’identificazione dei primi due casi di persone contagiate da coronavirus in Albania, il governo ha messo in atto un piano d’azione, elaborato secondo le linee guida dell’OMS e il protocollo generale composto da 3 elementi. Restrizione, al fine di prevenire la diffusione; ritardare la diffusione dell’infezione e alleviare le conseguenze dell’infezione COVID-19.

Alla prima riunione del gabinetto dopo la scoperta dei due casi di contagio da coronavirus, il Primo Ministro Edi Rama ha annunciato la sospensione fino al 3 aprile di voli e traghetti dal nord Italia, ovvero la “zona rossa” più colpita dall’infezione, la sospensione delle attività didattiche con la chiusura di tutte le scuole per 2 settimane e la sospensione delle attività culturali, sportive, concerti e audizioni pubbliche di massa.

L’Autorità per l’aviazione civile ha immediatamente attuato l’ordine del governo vietando i voli dall’aeroporto di Madre Teresa verso 10 aeroporti italiani.

Saranno cancellati i voli verso e dall’ Italia nei seguenti aeroporti;

– Aeroporto di Milano Malpensa (MXP)

– Aeroporto di Milano Bergamo (BGY)

– Aeroporto di Bologna (BLQ)

– Aeroporto di Firenze (FLR)

– Aeroporto di Genova (GOA)

– Aeroporto di Perugia (PEG)

– Aeroporto di Pisa (PSA)

– Aeroporto di Rimini (RMI)

– Aeroporto di Venezia (VCE)

– Aeroporto di Verona (VRN)

L’Autorità per l’aviazione civile ha prontamente pubblicato una guida per l’aeroporto internazionale di Madre Teresa emettendo gli avvisi necessari che riguardano l’applicazione della direttiva del governo sui voli.

L’autorità portuale ha annunciato la sospensione di tutte le rotte marittime da Durazzo verso il nord Italia.

“A seguito della situazione in Italia a causa della diffusione di COVID-19, le misure adottate dal governo italiano per porre una quarantena nel nord Italia, nonché le misure preventive per impedire la diffusione del virus nel nostro paese, in base alle direttive del Il Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia informiamo che: Tutti i movimenti marittimi sono sospesi da tutti i porti verso il Nord Italia. Sono vietati tutti i movimenti di passeggeri e / o veicoli via mare sulla linea Durazzo-Ancona-Durazzo e Durazzo-Trieste-Durazzo,” si scrive nel comunicato.

Le autorità marittime invitano i funzionari dei porti della Repubblica d’Albania e le agenzie marittime all’applicazione di questa restrizione sui mezzi di trasporto marittimo, fino a un secondo avviso.

Federcalcio chiede di svolgere le partite senza tifosi

La federazione albanese di calcio sta discutendo la richiesta del governo di sospendere le partite. La federazione da parte sua ha proposto di non sospendere le partite ma di giocare a porte chiuse.

Carceri, verso la sospensione dei colloqui.

Gli incontri con prigionieri dovrebbero essere sospesi nelle carceri albanesi. In queste ore si sta svolgendo un incontro presso la direzione generale delle carceri sulla situazione del coronavirus dopo i primi 2 casi di contagio. È previsto un ordine di sospensione dei colloqui nell’ambito delle misure prese della Task Force, come misura precauzionale per fermare la diffusione di COVID-19.

