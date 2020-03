Durante il periodo comunista ci fu una battaglia per sradicare la sifilide, un’infezione sessualmente trasmessa. Non fu una lotta facile perché la gente, per pudore, tendeva di tenere nascosto la presenza della malattia. Scese allora in campo la polizia e i servizi segreti che inseguivano i sospetti entrando nella vita privata delle persone, Si inseguivano mogli e amanti per poi obbligarli alle cure necessarie. Con questi metodi la battaglia fu vinta rapidamente.

Oggi la polizia albanese sta dimostrando la stessa efficienza nella lotta contro il coronavirus. Infatti nonostante in frontiera non venga chiesto un recapito telefonico, in questi giorni le persone che hanno viaggiato nelle aree colpite da coronavirus ricevono questo messaggio inviato dalla Polizia di Stato:

“Negli ultimi giorni avete viaggiato nelle aree colpite da COVID-19. Vi ricordiamo l’obbligo di rispettare tutte le misure previste dal Governo Albanese come l’auto-quarantena di 14 giorni dal momento del rientro nel paese. La mancata osservanza di questo obbligo costituisce responsabilità legale. La polizia di stato sta monitorando l’attuazione di tutte le misure da parte di tutti i cittadini che viaggiano nelle aree colpite. Proteggete voi stessi e gli altri, grazie per la vostra comprensione”



Come detto prima, in frontiera non viene chiesto un recapito telefonico perciò lecita la domanda: “dove hanno preso il numero?”



Dunque il diritto alla protezione dei dati personali per ora è stata rinviata, perché come dice Rama “questa è una guerra e non si può vincere altrimenti”.



Per coloro che hanno viaggiato nelle aree colpite e non si mettono in auto quarantena è prevista una multa di 5000 euro. Lo aveva fatto sapere Rama alcuni giorni fa.



“Coloro che sono tornati negli ultimi 14 giorni dall’Italia o da altre aree colpite dovrebbero mettersi in quarantena. Da oggi, la polizia di stato e la polizia militare scenderanno in strada organizzando posti di blocco per verificare se nei veicoli fermati ci sono persone che sono entrati in Albania negli ultimi 14 giorni.

Per loro è vietato lasciare la casa ma dovrebbero chiudersi in auto quarantena. Chiunque di queste persone

venga sorpreso per strada domani verrà multato con 5.000 euro. E sarà vietato uscire dal paese prima di pagare questa multa. Mi rendo conto che sono misure severe ma non sono provvedimenti invani.

So che nei momenti di normalità risulterebbero strano ma non siamo in tempi normali. Abbiamo a che fare con un nemico che non si vede ma è intorno a noi.

