Da domani la circolazione a piedi sarà permessa solamente nelle seguenti fasce orarie: 6-10 e 16-18. le persone che violano queste misure saranno escluse dal pacchetto finanziario previsto per la situazione di emergenza.

“A quanto pare non ci siamo capiti perché alcuni non vogliono comprendere che non è tempo di passeggiate.

Da domani la circolazione dei pedoni sarà permessa solamente nelle seguenti fasce orarie 6.00-10.00 e 16.00 -18.00.



Da domani sarà vietato uscire con una persona a fianco. La violazione di queste regole prevede una multa di 10 mila Lek (81 euro circa) e le persone che violano queste misure saranno escluse dal pacchetto finanziario che prevede aiuti per lavoratori e imprese.

Basta! Un piccolo gruppo di individui irresponsabili non può sabotare, il sacrificio di un popolo intero, mettendo a rischio la loro vita e quella degli altri. Chiedo 1000 volte scusa ma questa è una guerra e non abbiamo altri metodi per combatterla.



Nessuna paura ma molta attenzione! Il sole ci sarà ancora li ma le vite perse non tornano più” ha dichiarato Rama.

Aiuti per i terremotati, le famiglie in difficoltà e anziani soli

“È iniziata oggi e si allargherà nei giorni avvenire la catena di solidarietà presso le tende delle famiglie colpite dal terremoto, le case delle famiglie povere e gli anziani soli.



Il Ministero della Difesa guiderà questa operazione umanitaria in tutto il paese in collaborazione con i sindaci e i prefetti dei distretti



Pazienza, fiducia e ancora pazienza!



Oggi, sotto la guida del Ministro della Difesa, continua la distribuzione di viveri in ogni tenda nella zona terremotata e porta a porta dappertutto in Albania dove sono gli anziani soli e famiglie in difficoltà.” ha annunciato il premier

