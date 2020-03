È stato il Primo Ministro Rama a dare notizia, aggiungendo che chiunque violi questa regola riceverà una multa di 5.000 euro e non gli sarà permesso di lasciare il paese per ritornare ai luoghi di residenza senza pagare la multa.

“Coloro che sono tornati negli ultimi 14 giorni dall’Italia o da altre aree colpite dovrebbero mettersi in quarantena. Da oggi, la polizia di stato e la polizia militare scenderanno in strada organizzando posti di blocco per verificare se nei veicoli fermati ci sono persone che sono entrati in Albania negli ultimi 14 giorni. Per loro è vietato lasciare la casa ma dovrebbero chiudersi in auto quarantena. Chiunque di queste persone venga sorpreso per strada domani verrà multato con 5.000 euro. E sarà vietato uscire dal paese prima di pagare questa multa. Mi rendo conto che sono misure severe ma non sono provvedimenti invani.

So che nei momenti di normalità risulterebbero strane ma non siamo in tempi normali. Abbiamo a che fare con un nemico che non si vede ma è intorno a noi. Mi rendo conto che non è facile a limitare così la libertà. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno chiuso locali notturni e palestre.

Questa si chiama civiltà e solidarietà umana. Metteremo i posti di blocco perché non abbiamo altra scelta. È un danno minore rispetto a ciò che può causare coronavirus. Lo supereremo anche questo come abbiamo superato il terremoto, i quale ci ha resi più forti. Ma mentre il terremoto ci ha portato 51 vite senza preavviso, coronavirus ci avverte ogni giorno. Guardiamo ciò che sta succedendo in Italia. Se non applichiamo misure drastiche non ce la faremo.

Conserviamo la calma, evitiamo la paura ma facciamo attenzione! La prima linea del fronte è robusta e testata per la resistenza. Siamo preparati per i momenti peggiori. L’Albania non farà né più né meno degli altri. Prendete positivamente questa provvisoria limitazione della libertà, in attesa del ritorno alla vita normale. ” ha detto Rama.

Rama: È tempo di guerra, non di vacanze. Chiudiamo tutti i bar a Tirana e Durazzo

“Vi chiedo scusa ma visto la mancanza di consapevolezza per i tempi critici che stiamo attraversando, soprattutto tra i giovani che trovano difficile a chiudersi in un posto, saremo costretti a chiudere tutti i ristoranti, i bar, i club partendo da Tirana e a Durazzo” ha fatto sapere Rama con un post Facebook

