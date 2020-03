Tutto il personale medico che sarà in prima linea nella lotta contro il coronavirus, riceverà 1000 euro in più al mese durante il periodo di emergenza, ha affermato il Primo Ministro Edi Rama.

“Tutto il personale medico, i medici e gli infermieri, operatori sanitari e conducenti di ambulanza, quindi tutti coloro che sono impegnati in prima linea nella lotta contro il coronavirus avranno un trattamento economico particolare. Pagheremo 1.000 euro più al mese a medici e infermieri, mentre gli operatori sanitari e conducenti ne riceveranno 500 euro oltre lo stipendio”

Rama ha fatto appello agli specialisti in pensione affinché tornino per offrire la loro esperienza in questo momento critico “Ci sono alcuni specialisti rispettati nel campo della medicina albanese e questo è il momento in cui la loro mente e la loro esperienza, può rivelarsi una risorsa preziosa. Alcune persone che sono in buona salute e dinamiche, anche se hanno terminato il loro percorso lavorativo per questione di età, sono invitate a contribuire a questa guerra e saranno pagate “.

Il capo del governo albanese ha esortato i cittadini a mantenere la calma e rispettare tutte le misure in atto.

“Questa è una guerra che il mondo e noi vinceremo, ma insieme faremo del nostro meglio per limitare i danni alla nostra salute che non sono visibili come è accaduto al terremoto. È una guerra, con un nemico invisibile che entra nei nostri corpi, mettendo in pericolo le nostre vite e del nostro popolo.”

Infine un invito all’opposizione di collaborare. “Gli enti pubblici e governativi oggi devono essere uniti, non divisi in task force alternative. Non una task force del governo una dell’opposizione o della presidenza.”

Altre misure aggiunte per contrastare la diffusione di coronavirus



Saranno chiuse fino al 3 aprile i pub, discoteche, palestre, spazi chiusi per l’intrattenimento dei bambini, centri sportivi, piscine, centri sociale o di intrattenimento. È questa la decisione del governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Per quanto riguarda i bar e i ristoranti, i locali rimarranno aperti, ma con un numero limitato di tavoli per rispettare distanza di 2 metri.

Ecco tutte le misure

Gli anziani riceveranno la pensione a casa senza nessun costo aggiuntivo a partire da questo mese fino alla fine di questa situazione.

Vietate le riunioni di persone in luoghi pubblici e in ogni caso la distanza da persona a persona non deve essere inferiore a un metro.

Chiusura al pubblico fino al 3 aprile, di tutte le strutture che offrono servizi come discoteche, night club, locali di intrattenimento per giovani come centri sociali, palestre, piscine etc.

Limitazione dei contatti nelle istituzioni residenziali pubbliche e non pubbliche. Per i centri che forniscono servizi per anziani, disabili, bambini senza il supporto dei genitori, sarà evitato il contatto con persone esterne alla struttura in cui risiedono.

Ristoranti e bar possono offrire servizi ai cittadini rispettando la distanza di almeno 2 metri dei tavoli e almeno 1 metro per le persone.

Le autorità del servizio postale dovrebbero garantire la continuità del servizio, prendendo delle misure per evitare il contatto.

I datori di lavoro nel privato ​​devono prendere misure per prevenire la diffusione del virus, evitando il contatto con il pubblico se il servizio può essere fornito online.

Saranno sospeso tutti i concorsi pubblici e la selezione di personale di lavoro

