Scutari è diventato un’incognita per il governo. Una città assai problematica per quanto riguarda il rispetto delle misure adottate dal governo per contrastare la diffusione del coronavirus.

Bar aperti di nascosto, funerali affollati, visite di parenti per ogni occasione e assembramenti in pieno giorno per godere le giornate soleggiate. Ma il mancato rispetto delle misure di distanziamento sociale ha causato un’esplosione improvvisa dell’epidemia portando a un raddoppio dei contagiati.

E il governo cerca di correre ai ripari rimuovendo dalla sua carica il prefetto Çesk Millja accusato di negligenza dal Ministro degli interni.

“Su ciò che funziona o meno a Scutari la responsabilità cade sempre sui funzionari del governo territoriale, compresso il prefetto che è la più alta carica del governo sul territorio” ha affermato il ministro degli Interni Lleshaj.

Dopo la sua visita a Scutari, Lleshaj ha affermato che in questo distretto si è verificato una mancanza di leadership, non solo da parte dei funzionari del Comune, ma anche dal governo territoriale, mancanza che è diventato più evidente durante questa situazione di guerra. Proprio questo mancata gestione della situazione, ha portato il governo alla decisione di rimuovere il prefetto di Scutari.

Il governo, per sottolineare l’avvicinamento alla città di Scutari e rimarcare l’importanza del rispetto delle misure che richiede questo particolare momento, ha deciso di nominare come nuovo prefetto il vice ministro degli Interni Besfort Lamallari.

