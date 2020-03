Il 11 marzo Rama aveva avvertito coloro che erano tornati dai paesi colpiti dall’emergenza coronavirus:

“Coloro che sono tornati negli ultimi 14 giorni dall’Italia o da altre aree colpite dovrebbero mettersi in quarantena. Da oggi, la polizia di stato e la polizia militare scenderanno in strada organizzando posti di blocco per verificare se nei veicoli fermati ci sono persone che sono entrati in Albania negli ultimi 14 giorni.

Per loro è vietato lasciare la casa ma dovrebbero chiudersi in quarantena. Chiunque di queste persone venga sorpreso per strada domani verrà multato con 5.000 euro. E sarà vietato uscire dal paese prima di pagare questa multa”.

Ma alcuni irriducibili hanno continuato a muoversi liberamente, non rispettando l’obbligo di quarantena.

Come viene riportato dall’emittente albanese Report TV, oggi, 17 marzo, la polizia ha effettuato dei controlli nei confronti di tre persone a Dibër, Durazzo e Pogradec, i quali pur provenendo dalle aree colpite dal coronavirus, non si erano messi in quarantena a casa ma andavano in giro liberamente. A tutti è stata inflitta una multa di 5000 euro.

Il 29enne di Dibër era rientrato da un viaggio in Italia il 3 marzo ma continuava a muoversi nel suo villaggio nonostante fosse stato avvertito dalla polizia con un precedente messaggio.

Più curioso il caso di un giovane di Pogradec, anch’egli rientrato dall’Italia. Non solo non rispettava l’ordine di quarantena ma faceva uso anche del veicolo violando così entrambe le misure restrittive.

Inoltre altri tre conducenti sono stati puniti con la sospensione della patente per tre anni per avere guidato senza essere in possesso di una autorizzazione necessaria, prevista in questa situazione di emergenza.

Al proprietario di un bar invece è stata comminata una multa di circa 16 mila euro poiché ha continuato a tenere aperto l’esercizio in violazione alle misure prese dal governo.

