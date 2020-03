In Albania da lunedì un solo membro di famiglia uscirà di casa per fare la spesa e non senza autorizzazione. Domenica tutto chiuso.

Il governo rafforza le misure restrittive per affrontare l’emergenza coronavirus, consentendo a un solo membro della famiglia di uscire a fare shopping. Ma anche per loro sarà necessaria un’autorizzazione che si può ottenere via e-mail o telefono.

Il capo del governo ha affermato che sono ancora vigenti le norme della settimana scorsa per quanto riguarda il weekend. Dalle 13:00 di sabato alle 5:00 di lunedì, a nessuno sarà permesso di uscire di casa, quindi supermercati e farmacie non saranno aperti dalle 13:00 di sabato e tutta la domenica.

Ecco l’avviso di Rama

“È pronta l’applicazione online o modalità SMS per ottenere il permesso di uscita per un solo membro di famiglia!



Come la scorsa settimana, dalle 13:00 sabato fino a lunedì alle 05:00 tutti a casa e tutte le serrande chiuse!

Da lunedì nessuno può fare shopping senza autorizzazione digitale che si può ottenere via e-mail o telefono per conto della famiglia.



L’applicazione è molto semplice e da lunedì fino alla fine della guerra, sarà l’unico modo per ottenere il permesso di uscire da casa a Tirana e nei centri urbani “, ha annunciato il Primo Ministro Edi Rama.

Sarà vietata l’uscita per tutti gli anziani i quali riceveranno assistenza dalle task force dei comuni o da associazioni di volontariato.

Sul portale E-Albania si possono ottenere informazioni e l’iscrizione per ottenere il permesso d’uscita.

Permesso di uscita

Il “permesso di uscita” è un servizio elettronico che consente ai cittadini di richiedere online di ottenere il permesso di lasciare la propria residenza per vari motivi come lo shopping, la farmacia o altri motivi urgenti. La durata dell’uscita che avverrà durante la fascia oraria dalle 05:00 alle 13:00 è di 1 ora.

La richiesta del servizio “Permesso di uscita” può anche essere effettuata via SMS al 55155, con il testo contenente il numero di identificazione e il tempo di uscita (esempio: Axxxx1234Z 07:30). Il messaggio di approvazione e-Albania arriverà entro 24 ore ed è valido come richiesta approvata per il giorno successivo. Il messaggio sul telefono è la prova da presentare alla polizia in caso di controllo.

