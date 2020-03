Voli cancellati da e per l’Italia, mentre l’Autorità Portuale albanese ha fatto sapere che i traghetti possono trasportare passeggeri dall’Albania verso l’Italia, ma non sarà consentito ai passeggeri di viaggiare dall’Italia verso l’Albania dall’11 marzo

Il comunicato dell’Autorità Portuale albanese

Annuncio di aggiornamento della situazione legata COVID-19 per il movimento passeggeri via mare da / per Albania e Italia.

A seguito del cambiamento di situazione con l’estensione della zona rossa in tutto il territorio italiano a causa della diffusione di COVID-19, in conformità all’Ordine del Ministero delle Infrastrutture e dell’Energia, vi informiamo che dall’11.03.2020:

Sono vietati tutti i movimenti di passeggeri da tutti i porti italiani verso l’Albania;

Si possono trasportare passeggeri dall’Albania all’Italia tramite tutte le rotte tra l’Italia e l’Albania, mentre non sarà consentito ai passeggeri di viaggiare dall’Italia verso l’Albania.

Tutte le linee di traghetti passeggeri saranno autorizzate a trasportare camion e merci dall’Italia senza limitazioni. Nei porti aperti della Repubblica d’Albania saranno inoltre autorizzate tutte le navi mercantili dall’Italia verso i porti albanesi.



Gli equipaggi e i conducenti saranno soggetti a severi controlli nei porti albanesi.



La direzione generale marittima ha immediatamente informato le capitanerie dei porti della Repubblica d’Albania e le agenzie marittime per interrompere la prenotazione dei biglietti dai porti italiani verso i porti albanesi per le seguenti linee:

Durazzo-Bari-Durazzo

Vlora- Brindisi- Vlora

Durazzo-Ancona-Trieste- Durazzo

Il comunicato dell’Autorità dell’Aviazione Civile albanese

Si riporta di seguito la comunicazione sull’emergenza COVID-19 e i voli da e per l’Albania e l’Italia emanata da Autoriteti Aviacionit Civil (AAC):

A seguito della precedente comunicazione in merito alla sospensione dei voli da e per l’Aeroporto Internazionale “Madre Teresa” e da e per i 12 aeroporti del Nord Italia a causa della situazione di emergenza COVID-19, e delle misure adottate dal governo italiano per l’estensione della quarantena su tutto il territorio, nonché dei provvedimenti di prevenzione alla diffusione del virus adottati nel nostro Paese, a partire dalle ore 12:00 della giornata di oggi, 10 marzo 2020, vengono sospesi tutti i voli da e per l’Aeroporto Internazionale “Madre Teresa” verso tutti gli aeroporti italiani, fino ad una successiva comunicazione.

L’Autorità dell’Aviazione Civile rivolge un appello a tutti di passeggeri che sono già in possesso dei titoli di viaggio con partenza dall’Aeroporto Internazionale “Madre Teresa” verso l’Italia e viceversa, di non recarsi in aeroporto e di osservare le disposizioni rilasciate dalle autorità per la sanità pubblica al fine di tutelare la propria salute e quella dei loro congiunti.

Riguardo al trattamento dei passeggeri interessati, viene richiesto alle compagnie aeree che effettuano collegamenti Albania – Italia, locali o straniere esse siano, di far riferimento alle modalità di trattamento per casi simili messe in atto dalle compagnie aeree europee, offrendo ai passeggeri la possibilità di spostamento della data di viaggio senza oneri di spesa.

