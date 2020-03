Nella mattinata di oggi è morto un altro paziente ricoverato presso l’Ospedale per le malattie infettive del Tirana. La vittima è un 43 enne di Kavaja. Un altro invece, un uomo di 61 di Tirana si trova in condizioni di morte clinica

Il paziente era intubato e sottoposto a respirazione assistita per diverse ore, ma nonostante gli sforzi dei medici, non è riuscito a sopravvivere. Il 43enne di Kavaja, a parte l’obesità, non soffriva di altre malattie. Il Ministero della Sanità in una comunicazione per media ha espresso le condoglianze alle famiglie dei defunti e fa appello ancora una volta ai cittadini affinché rispettino rigorosamente le regole di distanziamento sociale.

Ieri sera invece aveva perso la vita una persona con 71 anni Kuçova affetto da coronavirus è morto all’Ospedale di Malattie Infettive. Precedentemente era in cura l’ospedale universitario “Shefqet Ndroqi”, dove era stato ricoverato. Il 71enne, secondo il ministero della salute, soffriva di una serie di malattie concomitanti, cancro ai polmoni, malattie avanzate, diabete mellito, fibrillazione arteriale e ipertensione.

Precedentemente erano morte due persone. L’11 marzo una donna 73enne di Durazzo e il 18 marzo un 66enne di Lushnja

Le vittime

Una donna di 73 anni di Durazzo (link) Un uomo di 66 anni di Lushnje (link) Un uomo di 71 anni di Kuçova Un uomo di 43 anni di Kavaja

Un uomo di 61 anni di Tirana si trova in condizioni di morte clinica

Ieri l’Albania aveva toccato il numero più alto di contagi con 13 casi nuovi e un totale di 89 contagiati. Finora sono tre i guariti che dovrebbero comunque rispettare una quarantena di 14 giorni in casa.

Il ministero della sanità smentisce la morte del quinto paziente. Si tratta di morte clinica

Il ministero della sanità corregge il numero dei morti in Albania. Il 61 enne di Tirana si trova in condizione di morte clinica e i medici stanno combattendo per riportarlo in vita. Le notizie di diffuse stamattina parlavano di 5 vittime in totale invece finora sono 4.

L’articolo è stato aggiornato il 23 marzo, alle 11:40, per riflettere correttamente la situazione attuale dopo le dichiarazioni del Ministero della Sanità.