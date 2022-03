Diverse migliaia di manifestanti si sono riuniti di nuovo per il secondo giorno a Tirana e in altre città del paese contro l’aumento dei prezzi del carburante e dei generi alimentari, chiedendo al governo di supervisionare i mercati.

I manifestanti riuniti davanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel viale “Dëshmorët e Kombit” riuniti attraverso gli annunci sui social network, hanno protestato contro il rialzo del prezzo del petrolio e la sottovalutazione che, secondo loro, le autorità statali stanno facendo alle speculazioni dei prezzi sul mercato. I cittadini hanno espresso la loro rabbia e insicurezza di fronte all’aumento del costo della vita.

Si sono ancora verificate tensioni tra la polizia ei manifestanti, nel momento in cui alcuni dei protestanti sono stati arrestati. Proteste si sono svolte in contemporanea anche in molte altre città dell’Albania, con le stesse richieste contro l’aumento dei prezzi del carburante e dei generi alimentari.

Intanto ancora oggi a partire dalle alle ore 17:00 davanti alla sede della Presidenza del Consiglio è prevista un altra protesta. Mentre sabato, a partire dalle 11:00, è prevista una marcia di massa da piazza “Scanderbeg”.

Il governo albanese incontra i fornitori di petrolio

In un incontro con i fornitori di petrolio, il primo ministro Rama ha affermato che entro 24 ore passerà un atto normativo con forza di legge e il governo entrerà nell’amministrazione della fornitura di petrolio.

“Chi fissa un prezzo di vendita del petrolio, diverso da quello approvato dal nuovo consiglio di amministrazione che verrà presto istituiti, perderà il punto di distribuzione del carburante. Entro le 24 ore approveremo un atto normativo e il governo entrerà nell’amministrazione degli approvvigionamenti insieme ai fornitori di petrolio nel paese.

Non ci sarà più un prezzo non approvato dal consiglio, chi lo farà perderà il punto di distribuzione. Faranno parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti del governo, il ministro Belinda Balluku, il ministro delle finanze, Delina Ibrahimaj, il direttore delle imposte, Enton Duro, il direttore delle dogane, Gent Gazheli e il presidente dell’Autorità garante della concorrenza, Denar Biba, che saranno in un tavolo insieme a cinque vostri rappresentanti. In questo modo, questo consiglio fisserà i prezzi (delle vendite sul mercato petrolifero), e non ci sarà più un prezzo che non è stato prima approvato da questo consiglio, perché chi fissa un prezzo più alto perderà il punto di distribuzione del carburante”, ha dichiarato oggi Rama in merito al grande aumento del prezzo del petrolio in Albania durante gli ultimi giorni.

Balluku: “Dobbiamo avere riserve di sicurezza petrolifera, da domani ispezioni sul campo.”

Il ministro dell’Energia e delle infrastrutture ha annunciato che da domani inizieranno le ispezioni sul campo, nei confronti dei fornitori di petrolio nel paese, per verificare se hanno scorte di riserva di sicurezza petrolifera.

Secondo quanto previsto dalla legge, la riserva che i fornitori dovrebbero avere a disposizione, è pari alla quantità di vendita per 90 giorni. “È necessario parlare oggi di ciò che il governo richiede a voi, chiediamo che l’obbligo di riserve effettive deve essere soddisfatto. Siete obbligati a mantenere le riserve di sicurezza. Le raffinerie di petrolio e le società commerciali devono mantenere riserve di sicurezza pari a 90 giorni di garanzia di vendita.

Il consiglio di amministrazione che il Presidente del Consiglio ha parlato, sarà costituito per gestire quotidianamente l’intero andamento del mercato petrolifero e avrà il compito che attraverso gli strumenti di controllo che amministriamo, di avviare controlli in loco sul campo per vedere lo stato reale dei depositi petroliferi, e verificare l’importo richiesto della riserva di garanzia.

Questo processi di verifica inizierà a partire da domani, nella migliore delle ipotesi sarebbe opportuno che voi dichiarate ufficialmente l’importo attuale della riserva che detenete attualmente, per coordinarlo poi con l’importo che hanno le nostre istituzioni. L’importo della sanzione è pari al 50% della quota fissata per la riserva cauzionale,” ha dichiarato il ministro Balluku.

Il prezzo del petrolio in Albania

Il prezzo del petrolio in Albania scende a 223 Lek (ALL) al litro (1.8euro). I prezzi del petrolio sono scesi per il secondo giorno consecutivo. Un litro di petrolio costa oggi 223 Lek/litro, dai 243 Lek del giorno precedente, riferendosi ai punto di vendita del “Gruppo Kastrati”.

Sulle borse internazionali, il prezzo del petrolio è sceso a 109 dollari al barile questo venerdì, 4 dollari in meno rispetto a giovedì (113 dollari). Nel mercato interno il petrolio è diventato più caro a 192 lek quando ha superato i 90 dollari in borsa e ha raggiunto i 250-260 lek il giorno in cui è arrivato a 130 dollari al barile.