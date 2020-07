L’apertura delle discoteche ufficialmente non è stata ancora permessa, tuttavia in molte città, specialmente quelle costiere, è avvenuto il contrario.

Giovani in gruppi trasformano le feste in potenziali focolai di infezione in molti club e discoteche non solo sul mare, ma anche nel mezzo di Tirana nella zona della movida.

Data la situazione aggravata con aumento dei casi e decessi di pazienti quasi ogni giorno, il governo ha ha annunciato la chiusura di locali notturni, discoteche, lounge bar e qualsiasi tipo di servizio di questa natura all’interno o all’esterno, tranne i ristoranti.

In caso di apertura le discoteche saranno multate con 3 milioni di lek (circa 25 mila euro) e la sospensione dell’attività per un anno. È vietata la musica dopo le 20:00 in tutte le strutture di servizio di qualsiasi tipo e se la decisione non viene attuata, il soggetto viene multato con un milione di lek 6 mesi di sospensione.

L’atto normativo

divieto di apertura per locali notturni, discoteche, lounge bar e qualsiasi tipo di servizio di questa natura all’interno o all’esterno, ad eccezione dei ristoranti. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte delle entità è punito con una multa di 3.000.000 di lek e la sospensione dell’attività per un periodo di un anno.

Vietata la musica dopo le 20:00 in tutte le strutture di servizio di qualsiasi tipo. Il mancato rispetto di tale obbligo da parte dei soggetti è punito con un’ammenda di 1 000 000 di lek e in caso di ripetizione, con sospensione dell’attività per un periodo di sei mesi.

Ma i gestori delle attività e i cittadini albanesi non ci stanno e criticano la decisione improvvisa del governo, decisioni che di solito compaiono in anteprima sulla pagina Facebook di Rama. Sono molte le domande che i gestori rivolgono al governo:

Ci chiediamo se ci sarà una paga per i lavoratori in questi settori di servizi e come? Il governo fornirà un’assistenza finanziaria concreta o le persone devono rivolgere gli occhi al cielo? Come si può sopravvivere senza lavoro, senza aiuto e con un sacco di debiti e tasse da rimborsare ogni mese? O dovremmo aspettarci i soldi dai turisti immaginari che invaderanno l’Albania dopo aver visto la pagina FB curata da Rama?