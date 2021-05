La più grande esercitazione militare “Defender Europe 21”, che ospita l’Albania come alleata della NATO, è partita ufficialmente oggi, 4 maggio, dal porto di Durazzo, con la partecipazione di circa 28mila truppe multinazionali.

Nella cerimonia dell’inizio di questa esercitazione erano presenti il primo ministro Edi Rama e il presidente Ilir Meta che hanno avuto di recente diversi scontri a distanza.

Era inoltre presente anche l’ambasciatore Yuri Kim, che ha detto che gli Stati Uniti non dimenticheranno mai i sacrifici degli albanesi nella guerra fianco a fianco con gli americani e che saranno sempre al fianco dell’Albania. Mentre il Primo Ministro Rama ha affermato che questo esercizio dimostra che le nostre relazioni con gli Stati Uniti sono eccellenti ma questa esercitazione servirà ad elevare le nostre relazioni al punto più alto.

Defender Europe: che cos’è l’esercitazione militare Nato

Defender Europe-21 è un’esercitazione congiunta multinazionale e guidata dall’esercito statunitense su larga scala, progettata per costruire la prontezza e l’interoperabilità tra gli Stati Uniti, la NATO e le forze armate partner. L’esercitazione di quest’anno si concentra sulla costruzione della prontezza operativa e dell’interoperabilità con un maggior numero di alleati e partner della NATO su un’area più ampia di operazioni. L’esercitazione è di natura difensiva e si concentra sulla risposta alle eventuali crisi, se necessario. Nell’esercitazione si utilizzeranno le principali rotte terrestri e marittime che collegano Europa, Asia e Africa

Inoltre, questa esercitazione servirà per dimostrare le capacità della Nato di servire come partner strategico per la sicurezza nei Balcani occidentali e nelle regioni del Mar Nero, e le capacità difensive nell’Europa settentrionale, nel Caucaso, in Ucraina e in Africa.

L’esercitazione si svolgerà nel periodo 26 aprile-20 giugno 2021 nel territorio dell’Albania. Defender Europe -21 è considerato come un indicatore dello stretto livello di cooperazione e strette relazioni che l’Albania ha con gli Stati Uniti.

“È un piacere e un onore per noi avere così tante stelle raccolte qui in questo piccolo paese e sono convinto che questa esercitazione sarà un momento importante, un indicatore del nostro lavoro comune per aumentare e dimostrare le nostre capacità.

Questa esercitazione è un altro punto importante per fare salire ulteriormente le nostre relazioni al punto più alto. Apprezziamo costantemente queste ottime relazioni, con la convinzione che saranno sempre più strette grazie all’interazione reciproca” ha detto Rama nel suo discorso

