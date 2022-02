Il Ministero dell’Interno d’Albania ha reso note le regole per l’ottenimento del Permesso di Soggiorno Biometrico in Albania per i cittadini stranieri.

MB sottolinea che il servizio telematico “Richiesta permesso di soggiorno” consente ai cittadini stranieri, regolarmente soggiornanti nel territorio dell’Albania, di fare richiesta per ottenere il permesso di soggiorno tramite e-Albania.

Dopo aver accertato la sussistenza delle condizioni basilari e della documentazione necessaria per la richiesta, il cittadino straniero deve comparire dinanzi alle autorità regionali competenti in materia di frontiera e migrazione nel territorio in cui risiede, sottolinea il Ministero dell’Interno d’Albania.

Il primo permesso di soggiorno in Albania si può richiedere per motivi di lavoro, ricongiungimento familiare, ragioni di studio e per altre cause giustificate dagli atti, tra cui la richiesta di protezione internazionale.

Il Ministero dell’Interno d’Albania comunica che la domanda di permesso di soggiorno presso le autorità regionali competenti in materia di frontiera e migrazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’ultimo ingresso nel territorio della Repubblica d’Albania, assicurandosi di essere in possesso dei requisiti di legge e di avere tutti i documenti necessari, tradotti e autenticati.

Il ministero dell’Interno ha anche pubblicato una video informativo relativo alla domanda depositata da un cittadino straniero, Jean Alain Jouan, che ha fatto richiesta e ottenuto un permesso di soggiorno biometrico, presso l’ufficio Frontiera e migrazione a Tirana.

Sono lieto di essere qui oggi per ottenere il Permesso di Soggiorno Biometrico, per il cui ottenimento ho seguito le istruzioni, come chiaramente descritte, sul portale del governo. La prima cosa che ho fatto è stata accedere a e-Albania per fissare un appuntamento. Qualche giorno dopo, ho ricevuto una risposta che mi diceva che dovevo registrare il mio indirizzo presso l’Ufficio dello Stato Civile dove risiedo. Dopo averlo fatto, mi è stato chiesto di effettuare il pagamento della tassa. Una volta fatto, il giorno prefissato sono andato a depositare la richiesta all’ufficio competente. La società “Aleat” ha creato il documento e mi ha inviato un avviso, informandomi che era pronto. Ora sono come tutti gli albanesi!