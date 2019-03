Nel 2018 i cittadini albanesi residenti in uno dei paesi dell’Unione Europea ammontava a circa 990.000, secondo i dati pubblicati da Eurostat.

Dove vivono i cittadini albanesi in UE?

La maggior parte degli albanesi residente in uno dei paesi UE vive nelle vicine Italia e Grecia. Nel bel paese, il numero degli emigrati albanesi ammonta a circa 440.000, mentre in Grecia – anche se gli ultimi dati ufficiali risalgono addirittura al 2011 – a circa 480.000.

Alle spalle di Grecia e Italia, molto distaccata, c’è la Germania con circa 50.000 emigrati albanesi. La parte rimanente, invece, vive tra Belgio (6146), Svezia (2889), Austria (2563), Svizzera (1867), Olanda (1084) e altri paesi (circa 5000). Tuttavia, all’appello mancano i dati specifici sui cittadini albanesi in alcuni paesi come Francia e Regno Unito.

In Europa da richiedenti asilo

In totale, nel periodo che va dal 2009 al 2018, il numero di cittadini albanesi che ha richiesto asilo per la prima volta ammonta a 178.515: il valore più alto tra i paesi europei, secondo i dati di Eurostat e rielaborati dalla rivista albanese Monitor.

Il record è stato raggiunto nel 2015, quando ci furono 69.000 richieste, per poi scendere a meno della metà l’anno successivo (33.000) e a 26.000 nel 2017. Rapportando il numero di richieste alla popolazione, l’Albania è prima al mondo davanti anche a paesi in guerra come Siria e Iraq.

I dati di Eurostat, inoltre, evidenziano come le destinazioni principali dei richiedenti asilo albanesi siano Germania, Francia e Regno Unito. I flussi maggiori sono stati verso la Germania, dove secondo l’istituto di statistica europea sono state 84.000 le richieste d’asilo di cittadini albanesi dal 2009.

Questo valore rappresenta il 47% circa delle richieste d’asilo totali dell’ultimo decennio. Il record per la Germania è stato raggiunto nel 2015, con circa 55.000 richieste d’asilo provenienti dall’Albania.

Tuttavia, lo scorso anno è risultata la Francia come paese con il maggior numero di richieste di asilo da parte dei cittadini albanesi. Seguono la Grecia al secondo posto e il Regno Unito al terzo.

