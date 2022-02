Il Ministro per l’Europa e gli affari esteri dell’Albania, Olta Xhaçka, ha annunciato che l’Albania ha imposto diverse sanzioni alla Russia.

“Da oggi lo spazio aereo dell’Albania sarà chiuso a tutti gli operatori aerei russi. Stiamo lavorando per fornire assistenza materiale militare e ospedaliera all’Ucraina”, ha affermato Xhacka. “Questa è pura aggressione, una guerra illegale e criminale contro un Paese e un popolo innocente che non ha mai minacciato la Russia, il cui unico peccato è il desiderio di costruire uno Stato moderno e democratico in Europa, secondo un modello che non piace al regime dittatoriale di Mosca.

Anche l’Albania, senza alcuna esitazione, ha aderito alle misure di austerità adottate dall’UE nei confronti della Russia. Attualmente, il governo albanese sta redigendo la base giuridica per l’attuazione delle misure di austerità nei confronti della Russia e delle sue entità, approvate dal Consiglio dell’Unione Europea dal 23 al 25 febbraio 2022. Tali misure hanno carattere individuale ed economico. Le sanzioni economiche comprendono misure restrittive nei settori della finanza, dell’energia, dei trasporti e della tecnologia.

Nei prossimi giorni avremo maggiori informazioni da condividere con voi in merito all’attuazione di queste misure. Mentre voglio sottolineare che l’Albania continuerà ad aderire ad ogni iniziativa e misura dei nostri alleati e partner.

Questo è un obbligo che ogni paese democratico ha oggi non solo nei confronti dell’Ucraina, ma anche nei confronti delle società, dei nostri popoli e del futuro dei nostri figli.” ha aggiunto il ministro albanese.

Rama: “Non abbiamo alcuna dipendenza economica dalla Russia”

Durante una conferenza stampa per i media albanesi, al termine del Vertice straordinario della NATO sull’attacco russo all’Ucraina, il Primo Ministro albanese, parlando delle implicazioni di questa guerra, ha affermato che l’Albania non ha una significativa dipendenza economica o commerciale con la Russia.

“L’Albania, a differenza di molti altri Paesi Nato, non ha una significativa dipendenza di natura economica o commerciale con la Russia, ma tuttavia non è del tutto estranea a questo, sia con la Russia che con l’Ucraina”.