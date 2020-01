Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel ha svolto oggi, 24 gennaio, una visita ufficiale a Tirana ed insieme al il Primo Ministro dell’Albania Edi Rama hanno discusso dei negoziati e della Conferenza dei Donatori del 17 febbraio.

Rama ha ringraziato il presidente del Consiglio europeo per il suo sostegno all’Albania dopo il terremoto del 26 novembre, dicendo:

“Charles Michel è un amico della nostra regione. Sono felice di incontrarlo di nuovo, questa volta come Presidente del Consiglio europeo. Lo ringrazio per il suo impegno nei confronti della Conferenza dei Donatori. L’ Europa ci è vicina e non ci lascerà soli nel nostro percorso di ricostruzione. Abbiamo anche parlato per quanto riguarda l’integrazione e condiviso opinioni su ciò che è stato realizzato e ciò che dovrebbe essere raggiunto, ma anche sulla nuova metodologia d’ integrazione”.

Charles Michel: “Non abbiamo ancora l’unanimità sull’integrazione”

Il presidente del Consiglio europeo ha dichiarato altresì che al momento non c’è unanimità tra i paesi dell’UE per avviare i negoziati senza concordare prima una metodologia. “Abbiamo bisogno del Consiglio europeo per una decisione unanime sui negoziati. Quindi ho proposto tre pilastri che dovrebbero andare avanti in parallelo e sono iniziati i lavori, poiché presto avremo l’opportunità di avere un dibattito su questi tre argomenti, per modernizzare il processo elettorale “, ha detto Michel.

La necessità per i Capi di Governo di concordare quali saranno le riforme dell’allargamento per avere un processo credibile e che abbia una leadership politico. Prima dell’estate, la Commissione Europea ha proposto al Consiglio l’apertura dei negoziati. Avremo di nuovo questo dibattito. La Commissione Europea dovrebbe essere chiara sulla raccomandazione che formulerà e il Consiglio discuterà con tutti gli Stati membri per prendere una decisione. L’invito a mobilitare il tavolo dell’Unione Europea per un patto d’investimento per la crescita degli investimenti. Incoraggiare lo sviluppo economico, che è la chiave per portare avanti questo processo di integrazione.

Un altro punto di discussione è stata la Conferenza dei Donatori, per la quale Charles Michel ha affermato che “si impegnerà con l’obiettivo di avere un sostegno sia reale”. Il primo ministro Edi Rama si è espresso fiducioso che l’Europa non lascerà l’Albania da sola nel processo di ricostruzione dopo il tragico terremoto, sperando in un grande sostegno dalla conferenza. Rama ha dichiarato di avere condiviso con il presidente del Consiglio europeo l’ambizione di fare un nuovo passo e senza perdere tempo nella lotta contro la criminalità organizzata e che quest’anno l’Albania sarà un paese migliore “.

La Conferenza Internazionale dei Donatori, organizzata dall’Unione Europea per sostenere la ricostruzione post-terremoto in Albania, si terrà il 17 febbraio a Bruxelles come annunciato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen.