Il Parlamento della Repubblica d’Albania ha approvato la proposta del Consiglio dei Ministri per alcune modifiche e aggiunte alla legge nr. 139/2015 “Per l’autogoverno locale”. Questa è un’iniziativa del Ministero dello Stato Albanese per la Diaspora.

In ogni comune verrà costituita una struttura speciale per le questioni legate alla diaspora albanese e all’immigrazione, avendo come obiettivo il rafforzamento della comunicazione e dei rapporti con la comunità degli albanesi della diaspora. Inoltre, ognuna di queste strutture incentiverà la creazione di organizzazioni, dentro e fuori dal paese, per la tenuta di una comunicazione costante come supporto ed aiuto ai cittadini albanesi che vivono all’estero.

In questi uffici speciali la priorità ricadrà sull’aiuto e il dare informazioni riguardo a questioni connesse all’acquisizione della cittadinanza albanese. Per di più, verrà offerta informazione per tutti gli interessati della diaspora sulla legislazione albanese nel campo degli investimenti, in stretta collaborazione con le istituzioni responsabili in questo settore.

Il focus di questa legge è la promozione delle politiche pubbliche mirate allo sviluppo dei rapporti con la diaspora, aumentando la collaborazione tra le parti, il supporto dello stato albanese e la protezione dei diritti di tutti i cittadini albanesi al di fuori dei confini nazionali.

Questa legge si inserisce in armonia e piena congruenza negli standard internazionali consolidati, come per esempio nella Carta dell’ONU, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la Convenzione Internazionale dei Diritti Civili e Politici etc.

Ndryshohet ligji / Bashkitë në Shqipëri, zyra për Diasporën dhe migracionin

Kuvendi i Republikës së Shqipërisë miratoi propozimin e Këshillit të Ministrave për ndryshim dhe disa shtesa në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Kjo është një nismë e Ministrit të Shtetit për Diasporën.

Në çdo bashki do të ngrihet një strukturë e veçantë për çështjet e Diasporës dhe migracionit që do të ketë si fokus forcimin e komunikimit dhe marrëdhënieve me komunitetin e shqiptarëve në Diasporë. Gjithashtu do të bëjë të mundur nxitjen e organizimeve, brenda dhe jashtë vendit, për mbajtjen e komunikimit të vazhdueshëm në ndihmë dhe mbajtjen e komunikimit dhe forcimin e marrëdhënieve me Diasporën shqiptare.

Në këto zyra të posaçme prioritet do të jetë dhënia e ndihmës dhe e informacionit për çështje që lidhen me fitimin e shtetësisë shqiptare. Gjithashtu do të ofrohet informacion për të interesuarit nga Diaspora dhe migracioni për legjislacionin shqiptar në fushën e investimeve, në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse për çështjet e investimeve.

Fokus i këtij ligji është nxitja e politikave shtetërore për zhvillim e raporteve me Diasporën duke nxitur bashkëpunim, mbështetjen dhe mbrojtjen e të drejtave e të gjithë shqiptarëve jashtë vendit.

Ky ligj është në harmoni dhe me frymën e standardeve ndërkombëtare të konsoliduar në një sërë aktesh si: Karta e OKB-së, Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut, Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike etj.

Këtu mund të lexoni dokumentin e plotë