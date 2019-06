Fondata a Miami – Stati Uniti – nel 1954, la catena internazionale di fast food ‘Burger King’ è sicuramente una delle più celebri al mondo, grazie soprattutto ai suoi sapori unici.

La catena di fast food, che è presente in 100 paesi del mondo con più di 17.000 ristoranti, ha deciso di aprire le sue porte anche all’Albania, a partire dalla capitale Tirana.

Le voci di un possibile approdo del ‘re degli hamburger’ nel Paese delle Aquile che vanno avanti da tempo e che hanno creato grande curiosità hanno trovato ora la loro ufficialità: Burger King, infatti, è entrato ufficialmente a far parte del mercato albanese.

Burger King in Albania

L’obiettivo della catena americana – come riporta Top Channel – è quello di aprire un totale di venti ristoranti sparsi in tutta l’Albania. Di conseguenza, l’ingresso di Burger King nel mercato albanese porterà circa 600 nuovi posti di lavoro, per ragazzi e ragazze che riceveranno corsi di formazione sia in Albania che all’estero direttamente dallo staff di Burger King.

Il primo ristorante è stato aperto presso il QTU (Qendra Tregtare Univers), un centro commerciale situato lungo l’autostrada che collega Tirana a Durazzo. Un sogno che si avvera per gli amanti del fast food e, nello specifico, di Burger King, icona americana degli hamburger alla griglia.

Burger King in Kosovo

Dallo scorso anno, la catena di fast food americana è presente anche in Kosovo grazie alla collaborazione tra il brand e la compagnia kosovara, Buçaj Retail (che gestisce la catena anche per l’Albania).

I primi due ristoranti sono stati aperti a Prishtina (all’Albi Mall e a Fushe Kosove), mentre il terzo – il più recente – è stato inaugurato lo scorso 15 maggio a Peja.

La previsione, come confermato dal proprietario di ‘Buçaj Retail’, Xhevat Jusufi, durante l’ultima inaugurazione, è quella di aprire altri cinque ristoranti entro la fine dell’anno, in modo da poter creare oltre trecento posti di lavoro in totale.