Nella giornata di ieri la banca centrale d’Albania ha presentato la nuova serie di banconote, un momento molto importante non solo per la banca stessa ma per l’intero paese.

Dopo più di venti anni, infatti, il disegno delle banconote è stato modificato con l’introduzione di nuovi elementi di sicurezza: tutto ciò conferisce alla nuova banconota albanese l’aspetto di una banconota moderna, resistente e di alta qualità.

La cerimonia di presentazione

Durante la cerimonia di presentazione il governatore della banca centrale d’Albania, Gent Sejko, ha affermato che la nuova serie verrà introdotta gradualmente in circolazione e che, quindi, verrà utilizzata in un primo momento assieme alle vecchie banconote (le quali continueranno ad avere valore economico).

“Vi presentiamo la nuove seria di banconote, augurandoci che siano accolte piacevolmente dal pubblico. La banconota da 10.000 lek verrà messa in circolazione il prossimo anno, ma il suo disegno non è ancora terminato e per questo abbiamo preferito non mostrarla ancora. Tuttavia il suo design è stato già scelto e sarà dedicato all’inno nazionale e alla figura di Asdreni.” – ha affermato il governatore.

Le nuove banconote verranno introdotte in questo modo:

le nuove banconote da 200 e 5000 lek verranno messe in circolazione a partire dal 30 settembre 2019

le nuove banconote da 10000 e 1000 lek verranno messe in circolazione a partire dal 2020

le nuove banconote da 2000 lek verranno messe in circolazione a partire dal 2021

le nuove banconote da 500 lek verranno messe in circolazione a partire dal 2022

La nuova serie, inoltre, presenterà altre novità. Per la prima volta, infatti, ci sarà una banconota in polimero – materia plastico che rappresenta un’innovazione nell’industria della produzione di banconote dato che è più resistente rispetto alla carta – quella da 200 lek.

La novità più a breve termine, tuttavia, riguarda le monete da 10 lek che verranno sostituite con una nuova serie, la quale avrà lo stesso aspetto, dimensione e peso dell’attuale ma che differirà in anno di emissione e nelle parole Lekë e Shqipërisë (verranno scritte con la Ë e non con la E).