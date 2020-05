Le dichiarazioni del Ministro

“Oggi ho buone notizie per i cittadini che sono in attesa di tornare in patria. Queste decisioni incideranno sui nuovi rimpatri che partiranno dal 4. Tutti gli interessati devono accedere al sito web Air Albania per prenotare un biglietto, indicando l’indirizzo di residenza.

Coloro che vivono nelle aree verdi dovrebbero fare il periodo della quarantena in albergo, invece coloro che abitano nelle aree rosse passeranno questo periodo a casa, monitorate dalla polizia. Non è più necessario prenotare in anticipo l’hotel.

Durante il viaggio a bordo di Air Albania, si dovrà compilare un’autocertificazione, dove si dichiara di nuovo l’indirizzo di residenza. Le dichiarazioni false durante la compilazione saranno perseguite come reati.

I viaggiatori rimpatriati saranno divisi in due gruppi: quelli che abitano nelle aree verdi verranno inviati in autobus all’hotel dove pagheranno solamente le spese alimentari, 7 euro, mentre 14 euro dell’alloggio saranno coperti dallo stato. I residenti delle aree rosse passeranno la quarantena a casa, insieme alle famiglie. Se questi ultimi vorranno passare quarantena albergo, lo devono dichiarare sul modulo che sarà distribuito a bordo dell’aereo “, ha detto Balluku.

Tutti gli interessati dovranno prenotare un biglietto con Air Albania, ma a differenza del passato, non devono prenotare automaticamente una camera d’albergo che funge da struttura di quarantena, ma devono dichiarare correttamente l’indirizzo di casa. In base all’indirizzo si dividono coloro che abitano nelle zone verdi o quelle rosse.

Coloro che abitano in zone classificate come “verdi” ovvero le zone dove non ci sono casi di coronavirus, dovranno passare la quarantena in un albergo. Coloro che abitano nelle zone cosiddette “rosse” passeranno il periodo di quarantena a casa, insieme ai familiari monitorati dalla polizia.

Tuttavia se qualcuno di quest’ultimi vuole passare la quarantena in albergo, liberando così i familiari può dichiararlo nel modulo di autocertificazione.

In albanese

