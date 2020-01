L’Autorità dell’Aviazione Civile (AAC) albanese ha comunicato nella giornata di ieri un importante aggiornamento riguardante la compagnia aerea “Ernest Airlines”.

Da oggi 11 gennaio, la compagnia italiana ha interrotto del tutto i voli nonostante il provvedimento dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile italiano (ovvero la sospensione della licenza per il trasporto aereo) entri in vigore soltanto lunedì 13 gennaio.

La decisione ha provocato ulteriori disagi (che si vanno ad aggiungere a quelli registrati negli ultimi giorni – ritardi, cancellazione dei voli e problemi con il servizio clienti) per i passeggeri della compagnia che avevano già acquistato il biglietto per le giornate dell’11 e del 12 gennaio, dato che per questi due giorni “Ernest Airlines” aveva garantito la totale normalità dei dodici voli in programma.

Il comunicato dell’AAC

“Secondo l’ENAC, la compagnia aerea ‘Ernest’ non sarà in grado di effettuare più alcun volo interrompendo così tutte le operazioni. Negli ultimi giorni, Ernest ha effettuato alcuni voli attraverso aerei noleggiati a breve termine da altre compagnie, avendo nel frattempo problemi con il servizio clienti e gli aeroporti. Questo comportamento non corretto della compagnia ha fatto sì che molti passeggeri perdessero i loro voli.

Oggi, 10 gennaio 2020, l’AAC è stata informata che Ernest avrebbe effettuato quattro voli durante la giornata di sabato 11 gennaio e otto voli durante la giornata di domenica 12, attraverso un aereo noleggiato. Tuttavia, alle 16:00 Ernest ci ha informati con un’altra comunicazione di aver annullato tutti i voli a partire da domani 11 gennaio.

L’AAC ha immediatamente contattato i dirigenti dell’ENAC, i quali hanno fatto sapere che come autorità responsabile erano stati appena informati della decisione di Ernest e che la compagnia aerea aveva garantito il rimborso dei biglietti già venduti.

L’AAC raccomanda tutti i passeggeri di effettuare la richiesta (disponibile al seguente link) per il rimborso dei biglietti. La sospensione della licenza è stato adottata dall’ENAC sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1008 del 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità Europea.” – si legge nel comunicato pubblicato ieri su Facebook dall’Autorità dell’Aviazione Civile albanese.